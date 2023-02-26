salnikov12

Веб программист

Владею PHP, HTML, CCS, MySQL. Веду рекламу на предприятии, контентную рекламу (Яндекс директ, Бегун, Google AdWords), баннерную рекламу в интернете и в of- line (изготовление растяжек, баннеров и т.д.). Имею навыки художественного оформителя, так как закончил художественную школу. Занимаюсь привлечением пользователей на сайт с социальных сетей и видеохостингов. Пишу статьи, делаю фотографии и видео для размещения на сайте. Слежу за эффективностью рекламы.

Владею программами пакета офис, фотошоп, различные html редакторы и т.п. работаю с графикой и видео. Владею всеми необходимыми программами для создания и продвижение сайтов.Обо мнеРедактировать