Люблю делать все с удовольствием))

Считаю, что буду наиболее полезным когда нужен контент-менеджер, в обязанности которого входит фотосъемка и обработка фотографий.

Администрирование сайтов CMS: WordPress, drupal, Joomla, битрикс, modx revo и др. потоковое видео, трансляция мероприятий в реальном времени через сеть интернет (в том числе без использования платных программ и сторонних сервисов). Навыки вебдизайнера.

Знание HTML (Редактирую в блокноте, знаю все основные теги),

CSS (могу обойтись блокнотом, справляюсь с любыми задачами, но не буду соревноваться в скорости работы с профессиональным верстальщиком),

PHP (Прошел 2 курса Баумонского университета, самостоятельно пишу небольшие скрипты, нахожу синтаксические ошибки, редактирую готовые скрипты, под диктовку написал скрипт интернет магазина)‚

MySQL (создание, экспорт – импорт, наполнение, перенос базы на другой сервер, работа из phpMyAdmin и из командной строки, бывают моменты, когда обращаюсь за помощью),

Javascript (основы синтаксиса, редактирую чужие скрипты, практического опыта мало),

jQuery (Проходил видеокурс, знаю возможности языка, подключаю библиотеки, решаю простые задачи практического опыта мало),

SEO (Изучил курс Баумонского университета 2010 года, смотрел записи тематических семинаров. Вывел несколько сайтов, в том числе и на бесплатном хостинге, на первые позиции, по основным запросам.)

контекстная реклама, работа со счетчиками‚ статистикой.

Редактирование PHP сайтов (в том числе без админ панели)

Как фотограф смог набрать необходимое количество очков и стать участником престижного сайта фотографов 35photo.ru а одна из фотографий стала там фото дня и также стала фото дня и вошла в топ 20 месяца на главном сайте фотографов photosight.ru

Февраль 2007 — по настоящее время

ГБОУ ДОД центр Интеллект (областной центр информационных технологий)Санкт-Петербург, intellect.lokos.net/

Инженер ВТ

Администрирование, наполнение сайтов компании и комитета образования. Проведение фото-видео съемок и видеоконференций. Создание видеороликов, презентаций. Консультирование сотрудников и инженеров ЦИТ

Работа в социальных сетях.

Февраль 1995 —февраль 2001

Каскад сервисСанкт-Петербург, www.kaskad-reklama.ru/

Дизайнер наружной рекламы

Банеры, стритлайны, стенды, витрины, всевозможные конструкции и т.д. Работа с режущим плоттером и самоклеющимися рекламными пленками.

Февраль 1990 — январь1995

Театр Сатиры, театр Зазеркалье:Санкт-Петербург, www.zazerkal.spb.ru/

Фотограф

Фотосъемка для СМИ и Буклетов