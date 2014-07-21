$30
Макет разработан. Хотелось бы видеть дизайнерскую находку, связанную с молоком, животными. Так же можно предложить на ваш вкус. ВОзможно использование тары с молоком.
Баннеры17 заявок
Закрыт
9 лет назад
Макет разработан. Хотелось бы видеть дизайнерскую находку, связанную с молоком, животными. Так же можно предложить на ваш вкус. ВОзможно использование тары с молоком.
Добрый день! Предлагаю в разработку проект доработки дизайна сайта непростого заказчика. Есть ТЗ, есть эскиз сайта, есть комментарии заказчика по эскизу, есть примеры стиля, в котором должен быть доработан дизайн. Есть схожей тематики сайт, который нравится ...