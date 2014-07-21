Добрый день! Предлагаю в разработку проект доработки дизайна сайта непростого заказчика. Есть ТЗ, есть эскиз сайта, есть комментарии заказчика по эскизу, есть примеры стиля, в котором должен быть доработан дизайн. Есть схожей тематики сайт, который нравится ...