Переводчик португальского языка

Свободное владение португальским языком, опыт проживания иработы в Бразилии, постоянное общение и сотрудничество с носителями языка (Португалия)

Опыт работы в сфере переводов: более 2 лет

- Перевод с португальского/испанского на русский/украинскийс русского/украинского/ английского/испанского на португальский, тематика: экономика

и финансы, деловая переписка, контракты, статуты, уставы, личные документы, законодательство,

наполнение сайтов, компьютерные игры и программы, IT, программирование и сети, строительство, промышленное производство, техника,авиастроение, военная тематика, туризм, дизайн, искусство;

- Написание статей, текстов, писем на португальскомязыке;

Образование:

Запорожская Государственная Инженерная Академия,Украина, диплом магистра с отличием в области математических методов экономики

и информационных технологий по специальности "Экономическая

кибернетика" /2002-2007.

Языки:

Украинский – родной

Русский–родной

Португальский – свободно

Испанский – выше среднего

Английский–средний

Опыт работы:

Удаленный переводчик португальского языка (с 2013):

Агентства переводов (периодические заказы):

- Бюропереводов Language Solutions Pro, Киев, (с августа, 2016)

- Агентствобизнес услуг Гелла, Киев (с марта 2016)

- Хмельницкоебюро переводов(с декабря2015);

- Бюропереводов Литера, Днепропетровск(с августа 2015);

- Бюропереводов Linguistictraditions, Киев (с апреля 2015)

- Центрпереводов EuropeTrans, Чернигов (с февраля 2015);

- Бюропереводов KLS, Киев (ноябрь 2014 - август 2015);

- Сообществопереводчиков «Mundo», Испания (с ноября 2014);

- Центрпереводческих и юридических услуг АНТАНТА, Харьков (с апреля 2014);

Другие организации, краткосрочные и долгосрочныепроекты:

- 2K-Group, WEBsoftwaredevelopmentcompany, Киев,переводс русского/английского на португальский: наполнение сайта, описание программ (с августа 2016 по сегодня);

- ПроектGlobalRestoration, Киев,перевод с русского/английского на португальский: описание онлайн игры, игровой

контент (с февраля 2016 по сегодня);

- SpeakASAP, сайт по изучению иностранных языков, Чехия: преподаваниепортугальского языка, подготовка и проведение вебинаров по португальскому языку, написание статей по грамматике и другим темам, сотрудничество при подготовке курсов по изучению португальского, перевод различных текстов по необходимости (с марта 2015 по сегодня);

- КомпьютернаяАкадемия «ШАГ», филиал в Бразилии, Рио-де-Жанейро, перевод с русского напортугальский: методические материалы для преподавателей, учебные программы, учебные пособия, электронные уроки по теме Информационные технологии,

Программирование, Сети, Дизайн (с ноября 2014 по сегодня);

- Mob.org, портал мобильных игр и приложений, Киев,перевод с русского/английского на португальский: описание компьютерных игр, приложений, контент сайта (mob.org.pt) (с октября2013 по сегодня);

- PartMaster, сайт по продаже автозапчастей, Киев, переводс русского на португальский: контент сайта,описание продукции (август 2015 - ноябрь 2015);

- ФЛП Заремба, Киев, перевод наполнения сайтов с английского/русского напортугальский, описание программ (апрель 2015 – март 2016);

- Тематическаяонлайн энциклопедия Knoow.net, Португалия, Лиссабон, перевод спортугальского на русский/украинский: статьи для энциклопедии, экономическая наука, управление (март 2015 - май 2016);

- ООО«СТА», производитель латунных деталей и изделий из латуни, Харьков, переводс русского на португальский: контент сайта,описание продукции (март 2015);

- Бизнесшкола Алекса Яновского, перевод с русского на португальский: контент сайта, статьи, уроки, письма на тему личногоразвития, развития бизнеса, маркетинга, управления (март 2015);

- Fosa-International, Киев, копирайтинг,написание SEO статей на португальском языке, перевод статей напортугальский язык на тему онлайн казино (март 2014 - январь 2015).