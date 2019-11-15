sanik73

Анатолий sanik73

 
51 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Реставрация фото

Обработка фотографий и изображений различными способами. 

- Ретушь. Удаление недостатков кожи, морщин, прыщей и пр. Устранение эффекта красных глаз. Отбеливание зубов и белков глаз.

- Корректировка лица. Удаление мешков под глазами и второго подбородка. Улучшение цвета лица. Удаление засветов, бликов. Замена цвета волос, глаз.

- Фотомонтаж. Замена фона в фотографии. Добавление, удаление объектов на фото. Монтаж фотографии из отдельных частей других фото.

- Восстановление старых и поврежденных фотографий. Устранение пятен и царапин, прорисовка утраченных деталей и фрагментов.

- Окраска черно-белых фотографий в цвет.

- Удаление водяных знаков с фото.

Обтравка фото. Удаление фона вокруг предмета и людей. Обтравка фото для каталогов с прозрачным фоном.

[email protected]

Отзывы заказчиков

PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Отредактировать в фотошопе
Анатолий - прекрасный специалист, все сделали быстро и четко, всегда на связи, тактичен и вежлив, однозначно рекомендую!
Точно поставленная задача, быстрая связь, моментальная оплата. Рекомендую Андрея как заказчика.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга