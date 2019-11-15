Реставрация фото

Обработка фотографий и изображений различными способами.

- Ретушь. Удаление недостатков кожи, морщин, прыщей и пр. Устранение эффекта красных глаз. Отбеливание зубов и белков глаз.

- Корректировка лица. Удаление мешков под глазами и второго подбородка. Улучшение цвета лица. Удаление засветов, бликов. Замена цвета волос, глаз.

- Фотомонтаж. Замена фона в фотографии. Добавление, удаление объектов на фото. Монтаж фотографии из отдельных частей других фото.

- Восстановление старых и поврежденных фотографий. Устранение пятен и царапин, прорисовка утраченных деталей и фрагментов.

- Окраска черно-белых фотографий в цвет.

- Удаление водяных знаков с фото.

Обтравка фото. Удаление фона вокруг предмета и людей. Обтравка фото для каталогов с прозрачным фоном.

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