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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
$100
10 баллов
17 лет назад
Отлично справился с работой и быстро.
$0
10 баллов
17 лет назад
Фрилансер сумел меня очень порадовать. Такой четкой, оперативной, качественной работы я, пожалуй, еще не встречал. Постоянно был на связи, оперативно отвечал на все вопросы, мгновенно вносили доработки, что самое важное - полностью выдержали сроки. Еще порадовал творческий подход к задаче, когда многие технические решения были предложены и воплощены в жизнь самим фрилансером. Буду продолжать сотрудничество. Рекомендую. http://www.aferta.ru