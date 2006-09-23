sany0k

Александр Силенов sany0k

 
NaN летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
knowmore
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Доработка дизайна IPB по образцу
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
zahvati
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Адаптировать шаблон и интегрировать dating скрипт
Отлично справился с работой и быстро.
christof
Артем 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Доработать скрипт (Написать админку)
Фрилансер сумел меня очень порадовать. Такой четкой, оперативной, качественной работы я, пожалуй, еще не встречал. Постоянно был на связи, оперативно отвечал на все вопросы, мгновенно вносили доработки, что самое важное - полностью выдержали сроки. Еще порадовал творческий подход к задаче, когда многие технические решения были предложены и воплощены в жизнь самим фрилансером. Буду продолжать сотрудничество. Рекомендую. http://www.aferta.ru