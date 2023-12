Необходимо разработать скриптик на php+mysql для проведения тестов аналогично brainbench + админку к нему Так же надо разработать импорт готовых тестов из текстовых файлов Образец текстового файла (кусок): QUESTION 1 What is a Linux? A. Hacker tool B. OS C. Language D. Server ...