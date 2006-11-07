zahvati

Мельник Зинаида zahvati

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание статей на хостинг тематику

    $100

    Необходимо переодически писать статьи на хостинг тематику Требование: Оригинальность и грамотность Пожалуйста при ответе на вакансию сразу прикрепите тезисы на тему "Чем отличается обычный хостинг от бизнес хостинга". Предложения без тезисов не рассматриваем.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Администратор сайта "Шарп Клуб"

    $100

    Задача - поднять сайт - клуб любителей фирмы шарп Движок уже стоит - dle, надо подумать над разделами, набить контентом и переодически добавлять новости. В целом задача - первичная раскрутка и формирование коммунити

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Специалист техподдержки со знаниями unix хостинга

    $100

    Требуется на полный рабочий день специалист, можно совмещать Задача - оказание технической поддержки ничего не понимающим людям по всяким пустякам - залить cms, поменять логотип и т.п. Нагрузки немного но в онлайне надо быть всегда и крайне ...

    Служба поддержки17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт бронирования квартир с оплатой paypal

    $25

    1. Необходима модификация любого скрипта галлереи на php+mysql: 1.1. Добавить поле "Цена". 1.2. Описание 1.3. Связанные иерархически фотографии, которые показываются только при активации главной 2. Необходима интеграция формы оплаты paypal в скрипт галлереи: 2.1. Передает все данные на e-mail админа 2.2. ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт формы заказа с калькуляцией и оплатой paypal

    $25

    1. Необходима форма с полями, которые будут указанны в приложении к ТЗ 2. При выборе опции в форме итоговая сумма заказа изменяется 3. После нажатия submit форма высылается на административный email, а сумма ID тура передается в ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнитель каталога

    Необходимо пополнять каталог новыми сайтами. Я предоставлю два источника откуда их надо будет брать. Указывайте свою ставку за добавление 100 сайтов в каталог.

    Прочее23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создавать проекты для allsubmittera

    $50

    Есть множество сайтов, для которых необходимо создать проект в allsumbitter'е Для создания программу покупать ненадо - можно просто скачать и пользоваться. При создание проекта надо будет САМОМУ из выданного URL'а заполнить весь проект, сгенерировать минимум по 100 ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модифицировать скрипт FairLinks

    $100

    Есть скрипт каталога сайтв http://www.fairground.ru/ Необходимо модифицировать так, чтоб если обратная ссылка есть в кеше гугля и соответствует условиям (pr страницы и число других ссылок), то автоматически активировать сайт в каталоге, а если нет - деактивировать Проверку ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт викторины

    $50

    Необходимо разработать скриптик на php+mysql для проведения тестов аналогично brainbench + админку к нему Так же надо разработать импорт готовых тестов из текстовых файлов Образец текстового файла (кусок): QUESTION 1 What is a Linux? A. Hacker tool B. OS C. Language D. Server ...

    PHPMySQLLinux
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Простая голосовалка сайтов

    $50

    Надо написать скрипт с использованием php или mysql. Можно переделать готовый. ТЗ: Сайт представляет собой таблицу с полями url,владелец,ip,текстовое описание,рейтинг, поле для отметки, кнопка для быстрого голосованя Пользователи могут голосовать за сайты, отмечая их галками и нажимая кнопку ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подключить оплату через webmoney к скрипту K-Links

    $50

    Есть скрипт каталога на K-Links - tgk-beta.ru Там есть возможность платных ссылок, по умолчанию есть 2 метода - paypal и 2checkout Необходимо переделать paypal оплату в оплату через webmoney merchant Указывайте свою цену и срок. Не забывайте контактный ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Адаптировать шаблон и ReAgent скрипт-недвижимость

    $500

    Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/4996.html и скрипт недвижимости ReAgent, установлен на anna-hotel.ru/pub Необходимо адаптировать шаблон, изменив надписи и удалить ненужное и преобразовать его в шаблон ReAgent Хостинг, база и файлы будут Вам предоставлены. Указывайте свою цену и срок. Не ...

    HTML
    Прочее7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Адаптировать шаблон и интегрировать RE скрипт

    $150

    Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/4245.html и скрипт недвижимости - nevius.ru/list.php?link=15 Необходимо адаптировать шаблон, изменив надписи и удалить ненужное. Интегрировать этот скрипт в шаблон. Хостинг, база и файлы будут Вам предоставлены. Указывайте свою цену и срок. Не забывайте контактный email Предоплата возможна ...

    HTML
    Прочее4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Адаптировать шаблон и интегрировать job скрипт

    $150

    Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/5159.html и скрипт знакомств - nevius.ru/list.php?link=7 Необходимо адаптировать шаблон, изменив надписи и удалить ненужное. Интегрировать этот скрипт в шаблон. Хостинг, база и файлы будут Вам предоставлены. Указывайте свою цену и срок. Не забывайте контактный email Предоплата возможна ...

    HTML
    Прочее12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Адаптировать шаблон и интегрировать dating скрипт

    $150

    Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/4110.html и скрипт знакомств - nevius.ru/list.php?link=9 Необходимо адаптировать шаблон, изменив надписи и удалить ненужное. Интегрировать этот скрипт в шаблон. Хостинг, база и файлы будут Вам предоставлены. Указывайте свою цену и срок. Не забывайте контактный email Предоплата возможна ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Адаптация шаблона и интеграция скрипта

    $150

    Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/5392.html и есть скрипт - nevius.ru/list.php?link=2 Необходимо адаптировать шаблон под сайт (переводы с английского) и интегрировать в него скрипт. Хостинг, база данных и файлы будут предоставлены. Предоплата возможна только на аттестованые wm кошельки сроком регистрации ...

    HTML
    Прочее9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
jayT
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
$50
10 баллов
17 лет назад
Сверстать дизайн под cms vivvo
Четкое ТЗ. дополнения в ходе работы - обоснованы и целесообразны. В общем, работал в удовольствие =) Оплата сразу же, как и договаривались =) Рекомендую..
Ответственный, инициативный Работу выполнил на отлично и оперативно, буквально за день Проект закрыли три дня назад.
Ответный отзыв
WriteX
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
17 лет назад
Почтовый конфирмер
Было интересно поработать с заказчиком. Платит исправно, от Т.З. не отступает, правда я немного напортачил.. Хотя и здесь есть плюсы: Наконец разобрался с пакетами PEAR::NET_*, и постарался написать максимально компактный код на основе PEAR библиотек, но не учел различий между версиями пакетов и версиями PHP на разных серверах.. Впредь буду писать с примечаниями о версиях и так далее )))
Очень хороший программист. Если даже допускает ошибки (с кем не бывает), то умеет их исправить.
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