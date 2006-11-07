Необходимо переодически писать статьи на хостинг тематику Требование: Оригинальность и грамотность Пожалуйста при ответе на вакансию сразу прикрепите тезисы на тему "Чем отличается обычный хостинг от бизнес хостинга". Предложения без тезисов не рассматриваем.
- $100Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Задача - поднять сайт - клуб любителей фирмы шарп Движок уже стоит - dle, надо подумать над разделами, набить контентом и переодически добавлять новости. В целом задача - первичная раскрутка и формирование коммунитиНаполнение сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется на полный рабочий день специалист, можно совмещать Задача - оказание технической поддержки ничего не понимающим людям по всяким пустякам - залить cms, поменять логотип и т.п. Нагрузки немного но в онлайне надо быть всегда и крайне ...Служба поддержки17 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать простой но красивый и главное не шаблонный дизайн сайта хостинга Потом сверстать его в shtml Бюджет 3000wmr Предложения без портфолио не рассматриваютсяДизайн сайтов46 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим мастер, который мог бы писать новые правила и править существующие для mod_rewriteПрочее13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
1. Необходима модификация любого скрипта галлереи на php+mysql: 1.1. Добавить поле "Цена". 1.2. Описание 1.3. Связанные иерархически фотографии, которые показываются только при активации главной 2. Необходима интеграция формы оплаты paypal в скрипт галлереи: 2.1. Передает все данные на e-mail админа 2.2. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $25
1. Необходима форма с полями, которые будут указанны в приложении к ТЗ 2. При выборе опции в форме итоговая сумма заказа изменяется 3. После нажатия submit форма высылается на административный email, а сумма ID тура передается в ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть дизайн в psd Надо сделать верстку под vivvo cmsHTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо пополнять каталог новыми сайтами. Я предоставлю два источника откуда их надо будет брать. Указывайте свою ставку за добавление 100 сайтов в каталог.Прочее23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть множество сайтов, для которых необходимо создать проект в allsumbitter'е Для создания программу покупать ненадо - можно просто скачать и пользоваться. При создание проекта надо будет САМОМУ из выданного URL'а заполнить весь проект, сгенерировать минимум по 100 ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть скрипт каталога сайтв http://www.fairground.ru/ Необходимо модифицировать так, чтоб если обратная ссылка есть в кеше гугля и соответствует условиям (pr страницы и число других ссылок), то автоматически активировать сайт в каталоге, а если нет - деактивировать Проверку ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо разработать скриптик на php+mysql для проведения тестов аналогично brainbench + админку к нему Так же надо разработать импорт готовых тестов из текстовых файлов Образец текстового файла (кусок): QUESTION 1 What is a Linux? A. Hacker tool B. OS C. Language D. Server ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Надо написать скрипт с использованием php или mysql. Можно переделать готовый. ТЗ: Сайт представляет собой таблицу с полями url,владелец,ip,текстовое описание,рейтинг, поле для отметки, кнопка для быстрого голосованя Пользователи могут голосовать за сайты, отмечая их галками и нажимая кнопку ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть скрипт каталога на K-Links - tgk-beta.ru Там есть возможность платных ссылок, по умолчанию есть 2 метода - paypal и 2checkout Необходимо переделать paypal оплату в оплату через webmoney merchant Указывайте свою цену и срок. Не забывайте контактный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/4996.html и скрипт недвижимости ReAgent, установлен на anna-hotel.ru/pub Необходимо адаптировать шаблон, изменив надписи и удалить ненужное и преобразовать его в шаблон ReAgent Хостинг, база и файлы будут Вам предоставлены. Указывайте свою цену и срок. Не ...Прочее7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/4245.html и скрипт недвижимости - nevius.ru/list.php?link=15 Необходимо адаптировать шаблон, изменив надписи и удалить ненужное. Интегрировать этот скрипт в шаблон. Хостинг, база и файлы будут Вам предоставлены. Указывайте свою цену и срок. Не забывайте контактный email Предоплата возможна ...Прочее4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $150
Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/5159.html и скрипт знакомств - nevius.ru/list.php?link=7 Необходимо адаптировать шаблон, изменив надписи и удалить ненужное. Интегрировать этот скрипт в шаблон. Хостинг, база и файлы будут Вам предоставлены. Указывайте свою цену и срок. Не забывайте контактный email Предоплата возможна ...Прочее12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/4110.html и скрипт знакомств - nevius.ru/list.php?link=9 Необходимо адаптировать шаблон, изменив надписи и удалить ненужное. Интегрировать этот скрипт в шаблон. Хостинг, база и файлы будут Вам предоставлены. Указывайте свою цену и срок. Не забывайте контактный email Предоплата возможна ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $150
Есть шаблон - templatemonster.com/website-templates/5392.html и есть скрипт - nevius.ru/list.php?link=2 Необходимо адаптировать шаблон под сайт (переводы с английского) и интегрировать в него скрипт. Хостинг, база данных и файлы будут предоставлены. Предоплата возможна только на аттестованые wm кошельки сроком регистрации ...Прочее9 заявокЗакрыт17 лет назад
Оплата 0.5$ за линк со страницы с PR не меньше 1 и не больше 10 внешек. Расчет еженедельно.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад