Упаковываю бизнес,создаю продающие лендингы, сайты

Создаю сайты под ключ с высокой конверсией, вызывающие доверие у клиента, ценю стиль, удобство, лаконичность.

Упаковываю бизнесы, провожу аудит сайтов, с целью улучшения показателей.

Так же специализируюсь на контекстной рекламе (Директ,Эдвордс).

Делаю на эффективность,а не просто ради слива бюджета в трубу,большой опыт,постоянной учусь и развиваюсь.

Буду рад с вами поработать.