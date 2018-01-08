Упаковываю бизнес,создаю продающие лендингы, сайты
Создаю сайты под ключ с высокой конверсией, вызывающие доверие у клиента, ценю стиль, удобство, лаконичность.
Упаковываю бизнесы, провожу аудит сайтов, с целью улучшения показателей.
Так же специализируюсь на контекстной рекламе (Директ,Эдвордс).
Делаю на эффективность,а не просто ради слива бюджета в трубу,большой опыт,постоянной учусь и развиваюсь.
Буду рад с вами поработать.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!