sanya__taec

Александр Шкирко sanya__taec

 
26 летРоссия/Магнитогорск
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Упаковываю бизнес,создаю продающие лендингы, сайты

Создаю сайты под ключ с высокой конверсией, вызывающие доверие у клиента, ценю стиль, удобство, лаконичность.

Упаковываю бизнесы, провожу аудит сайтов, с целью улучшения показателей.

Так же специализируюсь на контекстной рекламе (Директ,Эдвордс).

Делаю на эффективность,а не просто ради слива бюджета в трубу,большой опыт,постоянной учусь и развиваюсь.

Буду рад с вами поработать.

Аудит сайта
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$10
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Отзывы заказчиков
Spavel777
Павел 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта
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