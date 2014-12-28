Доброго времени суток! Нужен верстальщик с навыками дизайнера. Задача - сверстать 2 варианта лендинга медицинской тематики. Срок исполнения 2 суток с момента получения ТЗ. ТЗ будет предоставлено выбранным кандидатам.
- $50HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Всем доброго дня! Нужен верстальщик с навыками дизайнера для верстки лендинга на конструкторе. ТЗ в ЛС после выбора кандидата. Макет сайта будет предоставлен. Срок исполнения 1 день с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $26
Добрый день! Нужен дизайн лендинга на продажу занятий Кундалини Йогой. Дизайн должен выглядеть как можно более качественно, т.к. сайт рассчитан на аудиторию с доходом выше среднего по московским меркам. Сам проект к ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать корректировку сайта. Краткое ТЗ здесь http://www.evernote.com/l/AjToFsJLJ_hKaLTYF_abVfI--NfdEE4N2FI/ Сайт сделан на платформе MODX (modx.com/). Просьба указывать цены согласно пожеланию в ТЗ. Ссылка на сам сайт tdteplo.com/ Срок на исполнение работ 3 дня ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $125
Необходима информация из метрики GA. 1. Посещаемость сайта в динамике по месяцам за 2014 полный год и 2015 прошедшие месяцы : Визиты, уникальные пользователи. Посещаемость постранично. 2. Необходимо ...Тестирование сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать дизайн лэндинга для продвижения фирмы по поставке мотоциклов. Предполагаемый размер – 5 экранов. Кандидату, для облегчения выполнения ТЗ, предоставлю мокап (эскиз). Дизайн необходимо выполнить за 36 часов.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт10 лет назад
- $32
Уважаемые спецы по верстке сайтов. Нужно оперативно и качественно сверстать одностраничник. Верстка – кросс-браузерно, размер планируется 5 экранов. Срок на выполнение ТЗ – 36 часов. Возможна небольшая премия за качество выполнения ТЗ.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт10 лет назад