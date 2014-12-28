sanychzan

Александр sanychzan

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Верстка лендинга на Платформе LP

    $50

    Доброго времени суток! Нужен верстальщик с навыками дизайнера. Задача - сверстать 2 варианта лендинга медицинской тематики. Срок исполнения 2 суток с момента получения ТЗ. ТЗ будет предоставлено выбранным кандидатам.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать лендинг на Платформе LP

    $50

    Всем доброго дня!  Нужен верстальщик с навыками дизайнера для верстки лендинга на конструкторе.  ТЗ в ЛС после выбора кандидата.  Макет сайта будет предоставлен. Срок исполнения 1 день с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга "Кундалили Йога"

    $26

    Добрый день!  Нужен дизайн лендинга на продажу занятий Кундалини Йогой. Дизайн должен выглядеть как можно более качественно, т.к. сайт рассчитан на аудиторию с доходом выше среднего по московским меркам. Сам проект к ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировка сайта.

    Добрый день!  Необходимо сделать корректировку сайта. Краткое ТЗ здесь http://www.evernote.com/l/AjToFsJLJ_hKaLTYF_abVfI--NfdEE4N2FI/ Сайт сделан на платформе MODX (modx.com/). Просьба указывать цены согласно пожеланию в ТЗ. Ссылка на сам сайт tdteplo.com/ Срок на исполнение работ 3 дня ...

    MODX
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен спец для анализа сайта

    $125

    Необходима информация из метрики GA. 1. Посещаемость сайта в динамике по месяцам за 2014 полный год и 2015 прошедшие месяцы : Визиты, уникальные пользователи. Посещаемость постранично. 2. Необходимо ...

    Тестирование сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $150

    Уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать дизайн лэндинга для продвижения фирмы по поставке мотоциклов. Предполагаемый размер – 5 экранов. Кандидату, для облегчения выполнения ТЗ, предоставлю мокап (эскиз). Дизайн необходимо выполнить за 36 часов.

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одностраничника

    $32

    Уважаемые спецы по верстке сайтов. Нужно оперативно и качественно сверстать одностраничник. Верстка – кросс-браузерно, размер планируется 5 экранов. Срок на выполнение ТЗ – 36 часов. Возможна небольшая премия за качество выполнения ТЗ.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

ghena_29
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Сверстать лендинг на Платформе LP
Отличный заказчик! Быстрая проверка и оплата работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Геннадий делал лендинг по предоставленному макету на конструкторе "Платформа LP". С работой справился на отлично. Все точно в срок. Правки вносит оперативно. В общении отзывчивый и реагирует быстро. Впечатления о сотрудничестве только положительные! Рекомендую!
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