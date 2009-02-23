saqwe

Pavel saqwe

 
58 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Раскрутка HYIP

    $100

    Здравствуйте! требуется человек, который раскрутит HYIP проект различными способами. Для подробной информации отписывайтесь мне. Оплата договорная.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка HYIP проекта

    Здравствуйте! HYIP проекту нужна различная раскрутка.Раскрутка желательно для иностранных пользователей (американских,европейских) Свои предложения пишем здесь и отписываемся мне. Оплата по договоренности

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • HYIP (создание, организация и администратирование)

    $500

    Здравствуйте! Нужен человек, который готов занятся созданием и администратированием инвестиционного проекта (HYIP). Возможно придется создавать проект с нуля, но хотя есть некоторые наработки.ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОПЫТ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ. От него требуется только работа, финансовое ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание инвестиционного проекта (HYIP)

    $500

    Здравствуйте! Мне нужен человек, который сможет создать HYIP (создание сайта,установить скрипт , установить шаблон), вообщем всё что нужно для создания. Он должен разбирается в этом, иметь представление, что это такое и как работать с ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад