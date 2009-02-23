Здравствуйте! требуется человек, который раскрутит HYIP проект различными способами. Для подробной информации отписывайтесь мне. Оплата договорная.
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! HYIP проекту нужна различная раскрутка.Раскрутка желательно для иностранных пользователей (американских,европейских) Свои предложения пишем здесь и отписываемся мне. Оплата по договоренностиПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте! Нужен человек, который готов занятся созданием и администратированием инвестиционного проекта (HYIP). Возможно придется создавать проект с нуля, но хотя есть некоторые наработки.ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОПЫТ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ. От него требуется только работа, финансовое ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте! Мне нужен человек, который сможет создать HYIP (создание сайта,установить скрипт , установить шаблон), вообщем всё что нужно для создания. Он должен разбирается в этом, иметь представление, что это такое и как работать с ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад