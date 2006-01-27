satoru

Веселов Дмитрий satoru

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Я являюсь специалистом в области разработки электронных учебных курсов (ЭУК). Разработаю учебный курс на любую тему. Полный цикл работ: написание ТЗ для ЭУК, привлечение авторов, адаптация учебных материалов для электронного обучения, программирование курса, видео, дизайн, установка.

  • Дизайн, корпоративный стиль

    $1500

    Наша компания делает мультимедийные учебные курсы, на подобии таких http://www.cssetrain.com/presentation/lib.pps http://www.websoft.ru/ http://www.business-seminars.ru/course/start.htm Нам нужна креативная идея и корпоративный стиль, а именно: 1 - Логотип + название SmartCase (СмартКейс) 2 - Шаблон титульной страницы курсов 3 - Шаблон внутренней страницы курсов 4 - ...

    Фирменный стиль29 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Корпоративный стиль

    $1500

    Наша компания делает мультимедийные учебные курсы, на подобии таких http://www.cssetrain.com/presentation/lib.pps, http://www.websoft.ru/ Для нас нужна креативная идея и корпоративный стиль а именно 1 - Логотип + название СмартКейс 2 - Шаблон титульной страницы курсов 3 - Шаблон внутренней страницы ...

    Фирменный стиль26 заявок
    Закрыт
    18 лет назад