Наша компания делает мультимедийные учебные курсы, на подобии таких http://www.cssetrain.com/presentation/lib.pps http://www.websoft.ru/ http://www.business-seminars.ru/course/start.htm Нам нужна креативная идея и корпоративный стиль, а именно: 1 - Логотип + название SmartCase (СмартКейс) 2 - Шаблон титульной страницы курсов 3 - Шаблон внутренней страницы курсов 4 - ...
Я являюсь специалистом в области разработки электронных учебных курсов (ЭУК). Разработаю учебный курс на любую тему. Полный цикл работ: написание ТЗ для ЭУК, привлечение авторов, адаптация учебных материалов для электронного обучения, программирование курса, видео, дизайн, установка.
- $1500Фирменный стиль29 заявокЗакрыт18 лет назад
Для компании "Бизнес-Семинары" нужен подготовить несколько pr-статей в сфере профессионального обучения. Сколько это стоит? За статью/ за лист. Пишите на e-mail!Копирайтинг8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1500
Наша компания делает мультимедийные учебные курсы, на подобии таких http://www.cssetrain.com/presentation/lib.pps, http://www.websoft.ru/ Для нас нужна креативная идея и корпоративный стиль а именно 1 - Логотип + название СмартКейс 2 - Шаблон титульной страницы курсов 3 - Шаблон внутренней страницы ...Фирменный стиль26 заявокЗакрыт18 лет назад