Выполнить генплан в формате А1. Образец, как должен выглядеть генплан прилагаю, а так же прилагаю схему планирования земельного участка, как основу для выполнения генплана.
Чертежи и Схемы2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Выполнить генплан в формате А1. Образец, как должен выглядеть генплан прилагаю, а так же прилагаю схему планирования земельного участка, как основу для выполнения генплана.
Нужно-калькуляция трудозатрат, определение технико-экономических показателей календарного плана строительства + чертеж (график)
Рассчитать любым способом 2 главу диплома (ПГС) + нужна конструктивная схема здания. Нужно рассчитать лотковую плиту, перекрытие и косоур лестницы. Примерный образец прикрепляю. И ПДФ того что нужно рассчитать