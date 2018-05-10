savvena

Ирина savvena

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Генплан

    Выполнить генплан в формате А1. Образец, как должен выглядеть генплан прилагаю, а так же прилагаю схему планирования земельного участка, как основу для выполнения генплана.

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Расчеты конструкций для 2-й главы диплома (ПГС)

    Рассчитать любым способом 2 главу диплома (ПГС) + нужна конструктивная схема здания. Нужно рассчитать лотковую плиту, перекрытие и косоур лестницы. Примерный образец прикрепляю. И ПДФ того что нужно рассчитать

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

poDARok
Дария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Доработать календарный план
Четкая и ясная постановка задачи. Быстрая оплата.
Выполнено очень быстро и абсолютно правильно. Очень благодарна за профессиональный подход. Записываюсь в постоянные клиенты.
Ответный отзыв