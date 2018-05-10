Расчеты конструкций для 2-й главы диплома (ПГС)

Архитектура зданийЗавершен2 заявки316 просмотров
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Рассчитать любым способом 2 главу диплома (ПГС) + нужна конструктивная схема здания. Нужно рассчитать лотковую плиту, перекрытие и косоур лестницы. Примерный образец прикрепляю. И ПДФ того что нужно рассчитать

6 лет назад
savvena
Ирина 
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
beezduke
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
4 дня
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