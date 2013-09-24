Качественный рерайт, перевод (англ)

Всем доброго времени суток.

Имею высшее лингвистическое образование, так что с русским языком проблем нет. Английским также владею на продвинутом уровне, занимаюсь переводами с английского на русский и наоборот. Тематики различные.

Выполню качественный рерайт статей. Грамотность, читабельность, высокая уникальность текстов, своевременная сдача в срок. Буду рада к сотрудничеству на постоянной основе.

Стоимость рерайта на русском - 25руб/1000 знаков без пробелов

Стоимость перевода - 50руб/1000 знаков без пробелов

Мои контактные данные:

e-mail: [email protected]

skype: scarlett_2810

отвечу также и в личных сообщениях на этом сайте.

С уважением, Ирина.