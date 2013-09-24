Качественный рерайт, перевод (англ)
Всем доброго времени суток.
Имею высшее лингвистическое образование, так что с русским языком проблем нет. Английским также владею на продвинутом уровне, занимаюсь переводами с английского на русский и наоборот. Тематики различные.
Выполню качественный рерайт статей. Грамотность, читабельность, высокая уникальность текстов, своевременная сдача в срок. Буду рада к сотрудничеству на постоянной основе.
Стоимость рерайта на русском - 25руб/1000 знаков без пробелов
Стоимость перевода - 50руб/1000 знаков без пробелов
Мои контактные данные:
e-mail: [email protected]
skype: scarlett_2810
отвечу также и в личных сообщениях на этом сайте.
С уважением, Ирина.
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нет отзывов
от $1
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