scarlett23n

Специалист по рекламе на РСЯ

Я, специалист по интернет-рекламе, профессионально настрою рекламную кампанию для Вашего бизнеса в Интернете на всех площадках-партнерах Яндекса (рекламная сеть Яндекса включает 20 тысяч партнеров). Цена услуги - 1000-2000 руб. Аудит сайта бесплатно.Особенно хорошо знакома с нишей строительства, т.к. раньше работала инженером-сметчиком.Если пользователь хотя бы раз интересовался темой, близкой к Вашему бизнесу, реклама будет ему показываться и преследовать его даже тогда, когда он в Интернете занимается своими делами и в данный момент не интересуется Вашим бизнесом, т.к. реклама в РСЯ основана на поведенческом и тематическом таргетинге. Что даст вам реклама:

1. Увеличит продажи

2. Протестирует оффер (Ваше предложение на рынке)

3. Покажет, насколько Ваш сайт продающий