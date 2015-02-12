Переводы и редактирование текстов

Переводы: с русского языка на немецкий и с немецкого на русский; максимально близко к оригиналу.

Редактирование: тексты на русском и немецком языках (исправление ошибок любого типа).

В 2011 году получила сертификат, подтверждающий мой уровень владения немецким языком и дающий право на его преподавание детям младшего и среднего школьного возраста - Deutsches Sprachdiplom B1, в текущем году буду получать такой же DSD, но уже уровня C1.

С 2012 года работаю репетитором по немецкому языку, с 2011 года занимаюсь различными переводами (художественными, общей тематики) и пишу тексты (сочинения и т.п.) на заказ.

Что вы получаете в итоге:

- грамотный и максимально близкий к оригиналу перевод

- текст, отредактированный очень качественно и в соответствии с вашими требованиями

Как сделать заказ:

- напишите письмо на адрес [email protected] или сообщение ВКонтакте (http://vk.com/nikki_the_scorpion/)

- объясните в этом письме/сообщении, что именно требуется от меня

- укажите срок, в течение которого вам нужно получить выполненную работу

Предупреждение: обязательная предоплата 50%, т.к. я не раз сталкивалась с таким явлением, как "заказчик получил работу и был так счастлив, что забыл её оплатить". Деньги лучше перечислять на мою сберкнижку или на Qiwi-кошелёк (нужные данные скину в письме/сообщении).