Нужно нарисовать фирменные иконки для клининговой компании. Тематика следующая: химчистка ковролина, генеральная (послестроительная уборка), глубокая чистка поверхности, нанесение защитных покрытий, мытье окон и витрин, мытье ...
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта-визитки для клининговой компании. Подробности по запросу. Срок - не более 3 дней.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется заполнить сайт-визитку клининговой компании (услуги по уборке помещений). Компания на рынке недавно, поэтому требуется написать текст, который заинтересует потенциального клиента. Бюджет, сроки, подробности - при переписке.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется разработать программу для автоматизации расчетов затрат на обслуживание объектов клининга (профессиональная уборка). Назначение и область применения: Хранение и обработка следующей информации: 1) Перечень химических средств, используемых для работы; ...Базы данных16 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать шрифт с засечками (наподобие Georgia или Times New Roman - нечто среднее между тем и другим) с поддержкой англ. и кириллицы. Оплата только в руб.Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад