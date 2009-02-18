sejunctus

Александр sejunctus

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Иконки для сайта

    Нужно нарисовать фирменные иконки для клининговой компании. Тематика следующая: химчистка ковролина, генеральная (послестроительная уборка), глубокая чистка поверхности, нанесение защитных покрытий, мытье окон и витрин, мытье ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    Требуется разработать дизайн сайта-визитки для клининговой компании. Подробности по запросу. Срок - не более 3 дней.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Текст для сайта клининговой компании

    Требуется заполнить сайт-визитку клининговой компании (услуги по уборке помещений). Компания на рынке недавно, поэтому требуется написать текст, который заинтересует потенциального клиента. Бюджет, сроки, подробности - при переписке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка программы для клининговой компании

    Требуется разработать программу для автоматизации расчетов затрат на обслуживание объектов клининга (профессиональная уборка). Назначение и область применения: Хранение и обработка следующей информации: 1) Перечень химических средств, используемых для работы; ...

    Базы данных16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка шрифта для Windows

    Необходимо создать шрифт с засечками (наподобие Georgia или Times New Roman - нечто среднее между тем и другим) с поддержкой англ. и кириллицы. Оплата только в руб.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Artvoko
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
9 баллов
11 лет назад
Иконки для сайта
Приветствую. Спасибо за отзыв.
Владимир отлично справился с заданием, учитывая все пожелания заказчика и оперативно внося изменения. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Текст для сайта клининговой компании
Прекрасный заказчик! Ясно ставит задачу, благодарит за работу (что для меня очень важно) и оплачивает результат быстро и достойно! Спасибо!
Очень хорошо пишет - легко и красиво! Работа выполнена в срок и без задержек. Сотрудничеством остался полностью доволен. Спасибо за работу!
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