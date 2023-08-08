Digital-маркетинг: Налаштування контекстної реклами, Розробка рекламної стратегії, Аудит онлайн-бізнесу

Привіт! Мене звати Семен. Я - інтернет-маркетолог, сертифікований спеціаліст з Google Реклами.

Допомогаю бізнесам розвивати онлайн-продажі

Досвід роботи: 4+ роки

В сферу моїх компетенцій входить:

Налаштування, ведення та аналіз пошукових кампаній Google:

підбір ключових слів;

налаштування рекламного аккаунту;

розробка рекламної стратегії та структури аккаунту;

вибір маркетингової цілі та стратегії призначення ставок;

розрахунок рекламного бюджету;

налаштування оголошень;

підбір мінус-слів;

коригування ставок та бюджетів;

коригування оголошень;

аналіз рекламних та рентабельності інвестицій;

рекомендації щодо усконалення цільових сторінок.

Торгових кампаній Google Shopping:

ТЗ для якісйного фіда товарів;

налаштування рекламного аккаунту Google Merchant Center;

рекомендації щодо удосконалення фіда товарів;

розробка рекламної стратегії та структури кампаній;

розрахунок ставок та рекламного бюджету;

підбір мінус-слів;

коригування ставок та бюджетів;

аналіз рекламних кампаній та звітність.

Аудит вашого онлайн-бізнесу:

Аналіз ринку;

Аналіз конкурентів;

SEO-аудит сайту;

Аудит контенту;

Аудит рекламних кампаній.

Мій досвід:

Забезпечував просування наступних онлайн-проєктів:

https://coloristika.com.ua/ - мій власний інтернет-магазин косметики

https://osome.ua/ - українська мережа магазинів азійських товарів

https://stilistika.com.ua/ - інтернет-магазин перукраських інструментів

https://arhitektor-krasy.com.ua/ - мережа магазинів професійної косметики та інструментів

https://olivia-garden.in.ua/ - сайт офіційного дистриб'ютора бренду перукарських інструментів Olivia Garden в Україні

https://coifin.in.ua/ - сайт офіційного дистриб'ютора бренду фенів Coifin в Україні