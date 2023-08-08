semen_zosimov

Семен Зосімов semen_zosimov

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Digital-маркетинг: Налаштування контекстної реклами, Розробка рекламної стратегії, Аудит онлайн-бізнесу

Привіт! Мене звати Семен. Я - інтернет-маркетолог, сертифікований спеціаліст з Google Реклами.

Допомогаю бізнесам розвивати онлайн-продажі

Досвід роботи: 4+ роки

В сферу моїх компетенцій входить:

Налаштування, ведення та аналіз пошукових кампаній Google:

  • підбір ключових слів;

  • налаштування рекламного аккаунту;

  • розробка рекламної стратегії та структури аккаунту;

  • вибір маркетингової цілі та стратегії призначення ставок;

  • розрахунок рекламного бюджету;

  • налаштування оголошень;

  • підбір мінус-слів;

  • коригування ставок та бюджетів;

  • коригування оголошень;

  • аналіз рекламних та рентабельності інвестицій;

  • рекомендації щодо усконалення цільових сторінок.

Торгових кампаній Google Shopping:

  • ТЗ для якісйного фіда товарів;

  • налаштування рекламного аккаунту Google Merchant Center;

  • рекомендації щодо удосконалення фіда товарів;

  • розробка рекламної стратегії та структури кампаній;

  • розрахунок ставок та рекламного бюджету;

  • підбір мінус-слів;

  • коригування ставок та бюджетів;

  • аналіз рекламних кампаній та звітність.

Аудит вашого онлайн-бізнесу:

  • Аналіз ринку;

  • Аналіз конкурентів;

  • SEO-аудит сайту;

  • Аудит контенту;

  • Аудит рекламних кампаній.

Мій досвід:

Забезпечував просування наступних онлайн-проєктів:

https://coloristika.com.ua/ - мій власний інтернет-магазин косметики

https://osome.ua/ - українська мережа магазинів азійських товарів

https://stilistika.com.ua/ - інтернет-магазин перукраських інструментів

https://arhitektor-krasy.com.ua/ - мережа магазинів професійної косметики та інструментів

https://olivia-garden.in.ua/ - сайт офіційного дистриб'ютора бренду перукарських інструментів Olivia Garden в Україні

https://coifin.in.ua/ - сайт офіційного дистриб'ютора бренду фенів Coifin в Україні

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