Привіт! Мене звати Семен. Я - інтернет-маркетолог, сертифікований спеціаліст з Google Реклами.
Допомогаю бізнесам розвивати онлайн-продажі
Досвід роботи: 4+ роки
В сферу моїх компетенцій входить:
Налаштування, ведення та аналіз пошукових кампаній Google:
підбір ключових слів;
налаштування рекламного аккаунту;
розробка рекламної стратегії та структури аккаунту;
вибір маркетингової цілі та стратегії призначення ставок;
розрахунок рекламного бюджету;
налаштування оголошень;
підбір мінус-слів;
коригування ставок та бюджетів;
коригування оголошень;
аналіз рекламних та рентабельності інвестицій;
рекомендації щодо усконалення цільових сторінок.
Торгових кампаній Google Shopping:
ТЗ для якісйного фіда товарів;
налаштування рекламного аккаунту Google Merchant Center;
рекомендації щодо удосконалення фіда товарів;
розробка рекламної стратегії та структури кампаній;
розрахунок ставок та рекламного бюджету;
підбір мінус-слів;
коригування ставок та бюджетів;
аналіз рекламних кампаній та звітність.
Аудит вашого онлайн-бізнесу:
Аналіз ринку;
Аналіз конкурентів;
SEO-аудит сайту;
Аудит контенту;
Аудит рекламних кампаній.
Мій досвід:
Забезпечував просування наступних онлайн-проєктів:
https://coloristika.com.ua/ - мій власний інтернет-магазин косметики
https://osome.ua/ - українська мережа магазинів азійських товарів
https://stilistika.com.ua/ - інтернет-магазин перукраських інструментів
https://arhitektor-krasy.com.ua/ - мережа магазинів професійної косметики та інструментів
https://olivia-garden.in.ua/ - сайт офіційного дистриб'ютора бренду перукарських інструментів Olivia Garden в Україні
https://coifin.in.ua/ - сайт офіційного дистриб'ютора бренду фенів Coifin в Україні
Портфолио
- Google Shopping Ads Certificationнет просмотров
- Google Ads Search Certificationнет просмотров