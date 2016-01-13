senbernar

Анжелика Завразина senbernar

 
51 годРоссия/Красноярск
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
ретушь, восстановление фото
Портфолио
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Отзывы заказчиков
nordell
46 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Восстановление фотографий
Всё отлично, спасибо.
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Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга