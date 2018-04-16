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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн выполнил в срок. Качеством работы доволен. Правки вносит моментально, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Был рад сотрудничать. Конкретные задачи, все понятно. Рекомендую
$75
10 баллов
7 лет назад
Все прошло отлично, спасибо
Ответный отзыв
Был рад сотрудничать с Валерием. Хороший заказчик, все было понятно, хорошо поставленная задача. Рекомендую.