senpaiqq

Александр senpaiqq

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн сайтов, Landing Page, Адаптивный дизайн, редизайн
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн лендинга для семейного кафе
Дизайн выполнил в срок. Качеством работы доволен. Правки вносит моментально, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Был рад сотрудничать. Конкретные задачи, все понятно. Рекомендую
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Ре-дизайн главной страницы клининга
Все прошло отлично, спасибо
Был рад сотрудничать с Валерием. Хороший заказчик, все было понятно, хорошо поставленная задача. Рекомендую.
Ответный отзыв