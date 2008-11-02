Технического задания Общая концепция: изображения должны «рассказывать» Интернет посетителям, что мы виртуальный магазин (http://flowers.ua/) и КАКИЕ товары в нем продаются, и какие услуги мы предоставляем. То есть КАЖДЫЙ Интернет пользователь, заходящий на страницу с нашим ...