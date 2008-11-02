Нужно в срочном порядке сделать дизайн макета Размеры 86,5х53,8 мм Пожелания по идеи - реклама цветочного интернет магазина - размещения логотипа и номера телефона - реклама будет приурочена 14 февр. и 8 марта - ...
- $50Верстка полиграфии34 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
http://flowers.ua/ Разработка Баннера (тема интернет магазин доставка цветов) под соцсеть Одноклассники Размер (240х400) (до 25КБ)Баннеры17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Разработка Баннера (тема интернет магазин доставка цветов) Технического задания Общая концепция: изображения должны «рассказывать» Интернет посетителям, что мы виртуальный магазин (http://flowers.ua/) и КАКИЕ товары в нем продаются, и какие услуги мы предоставляем. То есть КАЖДЫЙ Интернет пользователь, ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $25
Технического задания Общая концепция: изображения должны «рассказывать» Интернет посетителям, что мы виртуальный магазин (http://flowers.ua/) и КАКИЕ товары в нем продаются, и какие услуги мы предоставляем. То есть КАЖДЫЙ Интернет пользователь, заходящий на страницу с нашим ...Баннеры37 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
15 лет назад
Получил удовольствие от совместной работы. Доволен чёткостью и ясностью поставленной задачи. Доволен оплатой. Доволен общением. Буду рад сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
Великолепно справился с поставленной задачей в установленные сроки. Работы выполнена оригинально с изюминкой и качественно, очень впечатляет профессионализм!. Рекомендую.