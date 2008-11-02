seodima

Дима Фамилия seodima

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать макет

    $50

    Нужно в срочном порядке сделать дизайн макета Размеры 86,5х53,8 мм Пожелания по идеи - реклама цветочного интернет магазина - размещения логотипа и номера телефона - реклама будет приурочена 14 февр. и 8 марта - ...

    Верстка полиграфии34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер для магазина

    $50

    http://flowers.ua/ Разработка Баннера (тема интернет магазин доставка цветов) под соцсеть Одноклассники Размер (240х400) (до 25КБ)

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка Баннера

    $100

    Разработка Баннера (тема интернет магазин доставка цветов) Технического задания Общая концепция: изображения должны «рассказывать» Интернет посетителям, что мы виртуальный магазин (http://flowers.ua/) и КАКИЕ товары в нем продаются, и какие услуги мы предоставляем. То есть КАЖДЫЙ Интернет пользователь, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вип баннер для рекламы

    $25

    Технического задания Общая концепция: изображения должны «рассказывать» Интернет посетителям, что мы виртуальный магазин (http://flowers.ua/) и КАКИЕ товары в нем продаются, и какие услуги мы предоставляем. То есть КАЖДЫЙ Интернет пользователь, заходящий на страницу с нашим ...

    Баннеры37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
LaBestia
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Разработка Баннера
Получил удовольствие от совместной работы. Доволен чёткостью и ясностью поставленной задачи. Доволен оплатой. Доволен общением. Буду рад сотрудничать в будущем.
Великолепно справился с поставленной задачей в установленные сроки. Работы выполнена оригинально с изюминкой и качественно, очень впечатляет профессионализм!. Рекомендую.
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