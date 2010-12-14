Компания "SEO-Studio" - лидер в сфере поискового продвижения Украины

Более 800 успешно реализованных проектов в сфере продвижении сайтов в поисковых системах (google, yandex) и рекламе в интернет (google adwords, yandex direct, rambler begun); штат сотрудников, состоящий из более чем 60 человек из которых 3 сертифицированных специалиста Google Adwords, 1 сертифицированный консультант Google Adwords, 2 сертифицированных специалиста Google Analytics; аккредитация компании службой Google Adwords,

Нам доверяют: интернет-магазин бытовой техники www.technos.com.ua, сеть гостиниц Premier Hotels (www.premier-hotels.com.ua), медицинская клиника «Медиком» (www.medikom.kiev.ua), банк «VAB» (www.vab.ua), портал по трудоустройству www.rabota.ua, Компания «ПАНАВТО», официальный дистрибьютор Yamaha в Украине (www.yamaha.ua ) и многие другие