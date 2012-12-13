$50
Требуется отрисовать в векторном формате логотип текстильной компании, исходник есть только в низком разрешении. Просьба заранее сообщать цену и сроки работы.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Закрыт
11 лет назад
Требуется отрисовать в векторном формате логотип текстильной компании, исходник есть только в низком разрешении. Просьба заранее сообщать цену и сроки работы.
Требуется дорисовать существующий дизайн сайта. Имеются исходники в формате .psd, нужно изменить их под другую тематику сохраняя стиль оригинала. Просьба указывать вашу цену и примерные сроки.