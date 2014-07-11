seoyarche

Александр seoyarche

 
39 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Калькулятор услуг под WP

    $60

    Добрый день. Необходимо реализовать 3 калькулятора расчета стоимости услуг. Более детальное ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1hX5BOmKZrwjlGZdZfQqOyz9hvqwr0D8MVCIzHImuaKA/edit?usp=sharing

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Индексация Disqus поисковыми системами

    На сайте установлен Disqus, все работает нормально, но есть одна проблема - поисковые системы не индексируют нормально комментарии, пример главная http://www.gazon-ua.com/ и cache страницы http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Awww.gazon-ua.com&amp;oq=cache%3Awww.gazon-ua.com&amp;aqs=chrome..69i57j69i58j69i59.1104j0j4&amp;sourceid=chrome&amp;es_sm=93&amp;ie=UTF-8 Как видно из кэша, Google не видит комментарии на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта, поправить верстку

    $100

    Здравствуйте. Требуются доработка сайта согласно тз: https://docs.google.com/document/d/1IUvTZDHNq7Daiz2eLq7aD1ggtsPu3cUVHgCOfGLaC8Q/edit?usp=sharing Движок самописный. Желаемый срок до понедельника 14.07 Доступы к админке и фтп по запросу. Возможны постоянные заказы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
wack
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта, поправить верстку
Великолепный заказчик, рекомендую. Замечательно ставит задачи, четко и оперативно отвечает на возникающие вопросы, сроки и стоимость проекта оценивает грамотно.
Отличная работа. Все было сделано в срок. Честный и порядочный специалист.
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