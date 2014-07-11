На сайте установлен Disqus, все работает нормально, но есть одна проблема - поисковые системы не индексируют нормально комментарии, пример главная http://www.gazon-ua.com/ и cache страницы http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Awww.gazon-ua.com&oq=cache%3Awww.gazon-ua.com&aqs=chrome..69i57j69i58j69i59.1104j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 Как видно из кэша, Google не видит комментарии на ...