Добрый день. Необходимо реализовать 3 калькулятора расчета стоимости услуг. Более детальное ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1hX5BOmKZrwjlGZdZfQqOyz9hvqwr0D8MVCIzHImuaKA/edit?usp=sharing
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $60Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
На сайте установлен Disqus, все работает нормально, но есть одна проблема - поисковые системы не индексируют нормально комментарии, пример главная http://www.gazon-ua.com/ и cache страницы http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Awww.gazon-ua.com&oq=cache%3Awww.gazon-ua.com&aqs=chrome..69i57j69i58j69i59.1104j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 Как видно из кэша, Google не видит комментарии на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуются доработка сайта согласно тз: https://docs.google.com/document/d/1IUvTZDHNq7Daiz2eLq7aD1ggtsPu3cUVHgCOfGLaC8Q/edit?usp=sharing Движок самописный. Желаемый срок до понедельника 14.07 Доступы к админке и фтп по запросу. Возможны постоянные заказы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
9 лет назад
Великолепный заказчик, рекомендую. Замечательно ставит задачи, четко и оперативно отвечает на возникающие вопросы, сроки и стоимость проекта оценивает грамотно.
Ответный отзыв
Отличная работа. Все было сделано в срок. Честный и порядочный специалист.