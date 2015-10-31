seregadobrik

На протяжении 3х летнего существования моего сайта, было привлечено более пяти компаний и множество частных лиц для полноценной реализации проекта OknaDel.ru
в Рунете. Однако желаемого результата, так и не было достигнуто. В пустую, было истрачено много времени, трудов, денег и переживаний, а результата "ноль".
Но все же, справедливость восторжествовала и чтобы не говорили, но "дед мороз" меня услышал, и в моем случае им стал Андрей Пятушка (Adlers) и его команда. Несмотря на скудный бюджет по моему проекту, команда Андрея (Adlers) реагировала на различные просьбы и придирки с моей стороны мгновенно. Сmc самописка затрудняла многие поставленные задачи, однако ребята справились со всеми поставленными задачами. Было проделано много технической работы и правок по цене обычной оптимизации.
Но главное, что хотелось бы отметить, так это личные качества Андрея Пятушки - высокий профессионализм в тематике SEO, сдержанность и терпение по отношению к клиентам. Заявленные этапы оптимизации, были выполнены в срок и результаты не заставили себя ждать. Уже на этапе наполнения сайта контентом, пошли первые звонки и заказы.
Одним словом могу сказать, что команде Андрея Пятушки (Adlers) можно доверять и нужно обращаться. Что и собираюсь сделать в ближайшее время. Спасибо, Андрей!