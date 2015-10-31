seregadobrik

Сергей Добров seregadobrik

 
49 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$325
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенос сайта

    $85

    Необходимо перенести содержимое сайта oknadel.ru ( все целевые стр., url, контент и т.д) с самописной cms на MODX revo с другим дизайном. Соответственно все настроить, прописать, исправить ошибки, валидность и т.п. Спасибо!

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Комплекс работ по внутренней оптимизации

    Доброго времени суток ! Прошу Вас рассмотреть мое предложение по выполнению " разового комплекса работ по внутренней оптимизации сайта oknadel.ru ". Необходимо полностью подготовить сайт к дальнейшей работе в ПС, начиная от сбора актуального СЯ, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$325
10 баллов
8 лет назад
Комплекс работ по внутренней оптимизации
Все отлично, отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата.
На протяжении 3х летнего существования моего сайта, было привлечено более пяти компаний и множество частных лиц для полноценной реализации проекта OknaDel.ru в Рунете. Однако желаемого результата, так и не было достигнуто. В пустую, было истрачено много времени, трудов, денег и переживаний, а результата "ноль". Но все же, справедливость восторжествовала и чтобы не говорили, но "дед мороз" меня услышал, и в моем случае им стал Андрей Пятушка (Adlers) и его команда. Несмотря на скудный бюджет по моему проекту, команда Андрея (Adlers) реагировала на различные просьбы и придирки с моей стороны мгновенно. Сmc самописка затрудняла многие поставленные задачи, однако ребята справились со всеми поставленными задачами. Было проделано много технической работы и правок по цене обычной оптимизации. Но главное, что хотелось бы отметить, так это личные качества Андрея Пятушки - высокий профессионализм в тематике SEO, сдержанность и терпение по отношению к клиентам. Заявленные этапы оптимизации, были выполнены в срок и результаты не заставили себя ждать. Уже на этапе наполнения сайта контентом, пошли первые звонки и заказы. Одним словом могу сказать, что команде Андрея Пятушки (Adlers) можно доверять и нужно обращаться. Что и собираюсь сделать в ближайшее время. Спасибо, Андрей!
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