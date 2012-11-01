Необходимо выполнить чертеж согласно гост по фото в прикрепленном файле. Оплата WM или Яндекс деньги Указывайте стоимость вашей работы и сроки ее выполнения
Иллюстрации и Рисунки2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Необходимо выполнить чертеж согласно гост по фото в прикрепленном файле. Оплата WM или Яндекс деньги Указывайте стоимость вашей работы и сроки ее выполнения
Начертить электрическую схему по фото. Оплата в рублях яндекс деньги или WM. Ваши, стоимость работы и сроки Оплата яндекс деньги или WM.
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