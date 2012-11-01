serga33

Лапушев Сергей serga33

 
53 годаУкраина/Херсон
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Чертеж по фотографии

    Необходимо выполнить чертеж согласно гост по фото в прикрепленном файле. Оплата WM или Яндекс деньги Указывайте стоимость вашей работы и сроки ее выполнения

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод книг на английском

    $250

    Найти и Скачать Книги на Английском по теме Самодельный Котел,Твердотопливный Котел своими руками, Как сделать котел, с последующим переводом на русский. Три или четыре книги по 150-300 страниц каждая. Оплата яндекс деньги или WM. Ваши ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад