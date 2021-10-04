sergbiconomy

Нужно создать ролик интро компании на 20 сек - в ролике используются слайды, страницы сайта и немного анимации. Также вам нужно подобрать музыку👍 ТЗ есть, в личку скину. Пишите ваши ценники сразу. Ролик нужен в течении дня, ...