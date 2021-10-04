sergbiconomy

Сергей Иванов sergbiconomy

 
43 годаРоссия/Белгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт на Wordpress, добавить Header и другие элементы

    Я хочу, чтобы вы добавили здесь Хедер , Футер, Кнопка подписки, Раздел дорожной карты. И сделайте дизайн похожим на этот сайт ﻿https://gamefi.org/ ﻿http://cryptobattlegame.com/ ﻿http://cryptobattlegame.com/1/ Пока хедер отдельно, сайт отдельно, нужно совместить и добавить описанные элементы. https://gamefi.org/

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Ролик интро на 20 секунд

    Нужно создать ролик интро компании на 20 сек - в ролике используются слайды, страницы сайта и немного анимации. Также вам нужно подобрать музыку👍 ТЗ есть, в личку скину. Пишите ваши ценники сразу.  Ролик нужен в течении дня, ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать 2 минутный ролик - презентация проекта

    Требуется создать 2 минутный ролик - качественная презентация проекта с использованием слайдов и частично анимации.  ТЗ в личку, предлагайте ваши ценники.  Требуется сделать в течении 2 дней, если заняты - не пишите.

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется сделать анимационный ролик 30 секунд и несколько минут

    Требуется сделать анимационный ролик для Телеграмма и Ютуба - короткие перзентационные, длина 15-30 секунд и на пару минут тоже.  Требуется сделать оперативно, в течении 1-2 дней, пишите, если свободны. Предлагайте сразу ваши ценники, ТЗ вышлю лично https://docs.google.com/document/d/1fOoeT0hUxOYzXFQ8OdRFvohA-vZjGrlFY1KJLv7OzPw/edit

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимационный ролик на 15 и 30 секунд, ТЗ есть

    Требуется сделать анимационный ролик для Телеграмма и Ютуба - короткие перзентационные, длина 15-30 секунд и на пару минут тоже. В ролике используются слайды, картинки вебсайта. Требуется сделать оперативно, в течении 1-2 дней, пишите, если свободны. Предлагайте сразу ...

    Презентации10 заявок
    Закрыт
    2 года назад