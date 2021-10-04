sergbiconomy

Требуется Создать токен на BSC c правильным кодом. Создали, но не проходит проверку код на BSC, выдает ошибку. Вышлем ошибку в ЛС.
Сергей Иванов sergbiconomysergbiconomy
- Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
Я хочу, чтобы вы добавили здесь Хедер , Футер, Кнопка подписки, Раздел дорожной карты. И сделайте дизайн похожим на этот сайт https://gamefi.org/ http://cryptobattlegame.com/ http://cryptobattlegame.com/1/ Пока хедер отдельно, сайт отдельно, нужно совместить и добавить описанные элементы. https://gamefi.org/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно создать ролик интро компании на 20 сек - в ролике используются слайды, страницы сайта и немного анимации. Также вам нужно подобрать музыку👍 ТЗ есть, в личку скину. Пишите ваши ценники сразу. Ролик нужен в течении дня, ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создать 2 минутный ролик - качественная презентация проекта с использованием слайдов и частично анимации. ТЗ в личку, предлагайте ваши ценники. Требуется сделать в течении 2 дней, если заняты - не пишите.Презентации9 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется сделать анимационный ролик для Телеграмма и Ютуба - короткие перзентационные, длина 15-30 секунд и на пару минут тоже. Требуется сделать оперативно, в течении 1-2 дней, пишите, если свободны. Предлагайте сразу ваши ценники, ТЗ вышлю лично https://docs.google.com/document/d/1fOoeT0hUxOYzXFQ8OdRFvohA-vZjGrlFY1KJLv7OzPw/editВидеомонтаж1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется сделать анимационный ролик для Телеграмма и Ютуба - короткие перзентационные, длина 15-30 секунд и на пару минут тоже. В ролике используются слайды, картинки вебсайта. Требуется сделать оперативно, в течении 1-2 дней, пишите, если свободны. Предлагайте сразу ...Презентации10 заявокЗакрыт2 года назад