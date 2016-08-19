sergeibevza

Сергей sergeibevza

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Придумать дизайн беспроводной зарядки для телефона. ТОЛЬКО ЭСКИЗ.

    $50

    Требуется разработать эскиз дизайна беспроводной зарядки для телефона с минималистичным подходом. Важно, чтобы зарядка гармонировала с интерьером и была выполнена из натурального дерева и стали. Основные требования: чистые линии, отсутствие изображений. Целевая аудитория - мужчины и женщины 25-40 лет, ценящие визуальную составляющую и функциональность.

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо создать дизайн беспроводной зарядки для телефона

    Разработать минималистичный дизайн беспроводной зарядки для телефона с мощностью 10-15 W. Использовать натуральное дерево и сталь, чтобы изделие гармонировало с интерьером. Учитывать целевую аудиторию — людей от 25 до 40 лет, работающих за компьютером. Важно, чтобы зарядка выглядела уместно в минималистичном интерьере.

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    У нас образовательный проект: Нас интересует прежде всего: 1) Самое важное Цветовая гамма 2) Картинки или визуализация 1 разворот АЛЬТЕРНАТИВА (проверить как смотрится) - название сделать в ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для диджитал агентства LIBRA

    $50

    Агентство молодое, средний возраст сотрудника 28 лет. Целевая аудитория средний и крупный бизнес который ориентирован на услуги. Логотип должен формировать: - прогрессивность - доверие - молодость - энергию ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад