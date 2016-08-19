sergeibevza

Требуется разработать эскиз дизайна беспроводной зарядки для телефона с минималистичным подходом. Важно, чтобы зарядка гармонировала с интерьером и была выполнена из натурального дерева и стали. Основные требования: чистые линии, отсутствие изображений. Целевая аудитория - мужчины и женщины 25-40 лет, ценящие визуальную составляющую и функциональность.