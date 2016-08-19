sergeibevza

Требуется разработать эскиз дизайна беспроводной зарядки для телефона с минималистичным подходом. Важно, чтобы зарядка гармонировала с интерьером и была выполнена из натурального дерева и стали. Основные требования: чистые линии, отсутствие изображений. Целевая аудитория - мужчины и женщины 25-40 лет, ценящие визуальную составляющую и функциональность.
- $503D-графика4 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработать минималистичный дизайн беспроводной зарядки для телефона с мощностью 10-15 W. Использовать натуральное дерево и сталь, чтобы изделие гармонировало с интерьером. Учитывать целевую аудиторию — людей от 25 до 40 лет, работающих за компьютером. Важно, чтобы зарядка выглядела уместно в минималистичном интерьере.3D-графика8 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
0 блок - страница с продающим 4 видео 1 блок - боль клиента 2 блок - как все работает у нас 3 блок - почему именно мы 4 блок - снова ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
У нас образовательный проект: Нас интересует прежде всего: 1) Самое важное Цветовая гамма 2) Картинки или визуализация 1 разворот АЛЬТЕРНАТИВА (проверить как смотрится) - название сделать в ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Агентство молодое, средний возраст сотрудника 28 лет. Целевая аудитория средний и крупный бизнес который ориентирован на услуги. Логотип должен формировать: - прогрессивность - доверие - молодость - энергию ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт9 лет назад