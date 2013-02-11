Для крупных компаний, рекламных агентств и постоянных клиентов взаимовыгодные условия сотрудничества!
Готов к продолжительному сотрудничеству. Открыт к обсуждению цены на мои услуги.
Бесплатное создание плана по продвижению вашего сообщества со сроком и ценой.
На офферов нет гарантий!
Наиболее популярный пакет услуг:
Создание, оформление и первичное наполнение сообщества Вконтакте – 3 000 руб.
Заказать можно здесь – fl.ru/tu/19750/soobschest...
Продвижение и раскрутка в Вконтакте:
1 000 офферов в группу, публичную страничку, на встречу, личную страницу или приложения – 300 руб.
1 000 живых пользователей по городу – 4 000 – 6 000 руб.
1 000 живых пользователей по любым критериям – до 10 000 руб.
1 000 живых пользователей без критериев – 2 000 – 3 000 руб.
Срок 30-45 дней на 1 000 живых вступивших.
Деньги возвращаются полностью или частично только в случае не выполнения определенного пункта. Отправляя оплату Вы автоматически соглашаетесь с этими условиями предоставления услуг.
1 000 мне нравится под статью, запись – 300 руб.
1 000 мне нравится на виджет – 600 руб.
1 000 рассказать друзьям – 300 руб.
100 голосов в опросе – 100 рублей
1 000 просмотров или посетителей в группу/публичную страничку – 50 руб.
1 комментарий – 20 рублей
Дизайн группы (меню, ава и верстка) – 2 500 рублей
Заказать можно здесь – fl.ru/tu/274/oformlenie-g...
Реклама в сообществах – 15 процентов от рекламного бюджета
Комплексное продвижения групп, вывод группы в топ по ключевым запросам (бюджет обсуждается индивидуально)
Месяц поддержки сообщества в Вконтакте – 3 300 руб. (стандартный пакет)
Месяц поддержки сообщества в Вконтакте – 20 000 рублей (подойдет крупным порталам, интернет-магазинам и компаниям, которые имеют желание активно продвигаться в Вконтакте)
По запросу можем изменить функции поддержки исходя из ваших пожеланий!
Продвижение и раскрутка в Facebook:
1 000 офферов в группу/ fan page/ приложения – 400 руб.
1 000 лайков/нравится на посты/фотографии/видео – 400 руб.
1 000 друзей/подписчиков – 400 руб.
Месяц поддержки группы в Facebook – 3 300 руб.
Продвижение и раскрутка в Twitter:
1 000 followers – 200 руб.
1 000 ретвитов – 200 руб.
Месяц поддержки странички в Twitter – 3 300 руб.
Продвижение и раскрутка в Одноклассниках:
1 000 вступивших в группу – 500 руб.
1 000 класс – 500 руб.
1 000 друзей – 500 руб.
1 000 голосов в фотоконкурсе – 500 руб.
1 000 голосов в опросе – 500 руб.
1 000 живых – от 1 500 руб. в зависимости от критериев и тематики группы
Месяц поддержки группы в Одноклассники – 3 300 руб.
Продвижение и раскрутка в YouTube:
1 000 лайков – 1 600 руб.
1 000 дизлайков – 3 100 руб.
1 000 подписчиков – 2 000 руб.
Продвижение и раскрутка в Мой Мир:
1 000 вступивших – 200 руб.
1 000 друзей – 200 руб.
Месяц поддержки группы в Мой Мир – 3 300 рублей
Продвижение и раскрутка в Инстаграм:
1 000 лайков – 300 руб.
1 000 фоловеров – 300 руб.
Месяц поддержки странички в Инстаграм – 3 000 руб.
Продвижение и раскрутка в Google+:
1 000 лайков – 2 000 руб.
1 000 поделиться – 2 000 руб
Месяц поддержки странички в Google+ – 3 300 руб.
Написание текстов:
Копирайт, СЕО тексты – 130-150 руб за 1000 символов без пробелов
Наполнение сайтов:
Добавление 1 товара – от 6 рублей
Пишите, если вам необходима поддержка на форумах, увеличение количества голосов, скрытая реклама, ведение тем и обсуждений или другие услуги по форумам и соц. сетям.
Мы готовы все это выполнить за договорную цену!