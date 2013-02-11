Портфолио и отзывы — www.fl.ru/users/sergeimi/

Для крупных компаний, рекламных агентств и постоянных клиентов взаимовыгодные условия сотрудничества!

Готов к продолжительному сотрудничеству. Открыт к обсуждению цены на мои услуги.

Бесплатное создание плана по продвижению вашего сообщества со сроком и ценой.

На офферов нет гарантий!

Наиболее популярный пакет услуг:

Создание, оформление и первичное наполнение сообщества Вконтакте – 3 000 руб.

Заказать можно здесь – fl.ru/tu/19750/soobschest...

Продвижение и раскрутка в Вконтакте:

1 000 офферов в группу, публичную страничку, на встречу, личную страницу или приложения – 300 руб.

1 000 живых пользователей по городу – 4 000 – 6 000 руб.

1 000 живых пользователей по любым критериям – до 10 000 руб.

1 000 живых пользователей без критериев – 2 000 – 3 000 руб.

Срок 30-45 дней на 1 000 живых вступивших.

Деньги возвращаются полностью или частично только в случае не выполнения определенного пункта. Отправляя оплату Вы автоматически соглашаетесь с этими условиями предоставления услуг.

1 000 мне нравится под статью, запись – 300 руб.

1 000 мне нравится на виджет – 600 руб.

1 000 рассказать друзьям – 300 руб.

100 голосов в опросе – 100 рублей

1 000 просмотров или посетителей в группу/публичную страничку – 50 руб.

1 комментарий – 20 рублей

Дизайн группы (меню, ава и верстка) – 2 500 рублей

Заказать можно здесь – fl.ru/tu/274/oformlenie-g...

Реклама в сообществах – 15 процентов от рекламного бюджета

Комплексное продвижения групп, вывод группы в топ по ключевым запросам (бюджет обсуждается индивидуально)

Месяц поддержки сообщества в Вконтакте – 3 300 руб. (стандартный пакет)

www.fl.ru/tu/277/mesyats-...

Месяц поддержки сообщества в Вконтакте – 20 000 рублей (подойдет крупным порталам, интернет-магазинам и компаниям, которые имеют желание активно продвигаться в Вконтакте)

www.fl.ru/tu/21687/rasshi...

По запросу можем изменить функции поддержки исходя из ваших пожеланий!

Продвижение и раскрутка в Facebook:

1 000 офферов в группу/ fan page/ приложения – 400 руб.

1 000 лайков/нравится на посты/фотографии/видео – 400 руб.

1 000 друзей/подписчиков – 400 руб.

Месяц поддержки группы в Facebook – 3 300 руб.

Продвижение и раскрутка в Twitter:

1 000 followers – 200 руб.

1 000 ретвитов – 200 руб.

Месяц поддержки странички в Twitter – 3 300 руб.

Продвижение и раскрутка в Одноклассниках:

1 000 вступивших в группу – 500 руб.

1 000 класс – 500 руб.

1 000 друзей – 500 руб.

1 000 голосов в фотоконкурсе – 500 руб.

1 000 голосов в опросе – 500 руб.

1 000 живых – от 1 500 руб. в зависимости от критериев и тематики группы

Месяц поддержки группы в Одноклассники – 3 300 руб.

Продвижение и раскрутка в YouTube:

1 000 лайков – 1 600 руб.

1 000 дизлайков – 3 100 руб.

1 000 подписчиков – 2 000 руб.

Продвижение и раскрутка в Мой Мир:

1 000 вступивших – 200 руб.

1 000 друзей – 200 руб.

Месяц поддержки группы в Мой Мир – 3 300 рублей

Продвижение и раскрутка в Инстаграм:

1 000 лайков – 300 руб.

1 000 фоловеров – 300 руб.

Месяц поддержки странички в Инстаграм – 3 000 руб.

Продвижение и раскрутка в Google+:

1 000 лайков – 2 000 руб.

1 000 поделиться – 2 000 руб

Месяц поддержки странички в Google+ – 3 300 руб.

Написание текстов:

Копирайт, СЕО тексты – 130-150 руб за 1000 символов без пробелов

Наполнение сайтов:

Добавление 1 товара – от 6 рублей

Пишите, если вам необходима поддержка на форумах, увеличение количества голосов, скрытая реклама, ведение тем и обсуждений или другие услуги по форумам и соц. сетям.

Мы готовы все это выполнить за договорную цену!