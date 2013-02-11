sergeimi2

Сергей Шпирна sergeimi2

 
36 летАвстралия/Мельбурн
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Портфолио и отзывы — www.fl.ru/users/sergeimi/

Для крупных компаний, рекламных агентств и постоянных клиентов взаимовыгодные условия сотрудничества! 

Готов к продолжительному сотрудничеству. Открыт к обсуждению цены на мои услуги. 

Бесплатное создание плана по продвижению вашего сообщества со сроком и ценой. 

На офферов нет гарантий! 

Наиболее популярный пакет услуг: 

Создание, оформление и первичное наполнение сообщества Вконтакте – 3 000 руб. 

Заказать можно здесь – fl.ru/tu/19750/soobschest... 

Продвижение и раскрутка в Вконтакте: 

1 000 офферов в группу, публичную страничку, на встречу, личную страницу или приложения – 300 руб. 

1 000 живых пользователей по городу – 4 000 – 6 000 руб. 

1 000 живых пользователей по любым критериям – до 10 000 руб. 

1 000 живых пользователей без критериев – 2 000 – 3 000 руб. 

Срок 30-45 дней на 1 000 живых вступивших. 

Деньги возвращаются полностью или частично только в случае не выполнения определенного пункта. Отправляя оплату Вы автоматически соглашаетесь с этими условиями предоставления услуг. 

1 000 мне нравится под статью, запись – 300 руб. 

1 000 мне нравится на виджет – 600 руб. 

1 000 рассказать друзьям – 300 руб. 

100 голосов в опросе – 100 рублей 

1 000 просмотров или посетителей в группу/публичную страничку – 50 руб. 

1 комментарий – 20 рублей 

Дизайн группы (меню, ава и верстка) – 2 500 рублей 

Заказать можно здесь – fl.ru/tu/274/oformlenie-g... 

Реклама в сообществах – 15 процентов от рекламного бюджета 

Комплексное продвижения групп, вывод группы в топ по ключевым запросам (бюджет обсуждается индивидуально) 

Месяц поддержки сообщества в Вконтакте – 3 300 руб. (стандартный пакет) 

www.fl.ru/tu/277/mesyats-... 

Месяц поддержки сообщества в Вконтакте – 20 000 рублей (подойдет крупным порталам, интернет-магазинам и компаниям, которые имеют желание активно продвигаться в Вконтакте) 

www.fl.ru/tu/21687/rasshi... 

По запросу можем изменить функции поддержки исходя из ваших пожеланий! 

Продвижение и раскрутка в Facebook: 

1 000 офферов в группу/ fan page/ приложения – 400 руб. 

1 000 лайков/нравится на посты/фотографии/видео – 400 руб. 

1 000 друзей/подписчиков – 400 руб. 

Месяц поддержки группы в Facebook – 3 300 руб. 

Продвижение и раскрутка в Twitter: 

1 000 followers – 200 руб. 

1 000 ретвитов – 200 руб. 

Месяц поддержки странички в Twitter – 3 300 руб. 

Продвижение и раскрутка в Одноклассниках: 

1 000 вступивших в группу – 500 руб. 

1 000 класс – 500 руб. 

1 000 друзей – 500 руб. 

1 000 голосов в фотоконкурсе – 500 руб. 

1 000 голосов в опросе – 500 руб. 

1 000 живых – от 1 500 руб. в зависимости от критериев и тематики группы 

Месяц поддержки группы в Одноклассники – 3 300 руб. 

Продвижение и раскрутка в YouTube: 

1 000 лайков – 1 600 руб. 

1 000 дизлайков – 3 100 руб. 

1 000 подписчиков – 2 000 руб. 

Продвижение и раскрутка в Мой Мир: 

1 000 вступивших – 200 руб. 

1 000 друзей – 200 руб. 

Месяц поддержки группы в Мой Мир – 3 300 рублей 

Продвижение и раскрутка в Инстаграм: 

1 000 лайков – 300 руб. 

1 000 фоловеров – 300 руб. 

Месяц поддержки странички в Инстаграм – 3 000 руб. 

Продвижение и раскрутка в Google+: 

1 000 лайков – 2 000 руб. 

1 000 поделиться – 2 000 руб 

Месяц поддержки странички в Google+ – 3 300 руб. 

Написание текстов: 

Копирайт, СЕО тексты – 130-150 руб за 1000 символов без пробелов 

Наполнение сайтов: 

Добавление 1 товара – от 6 рублей 

Пишите, если вам необходима поддержка на форумах, увеличение количества голосов, скрытая реклама, ведение тем и обсуждений или другие услуги по форумам и соц. сетям. 

Мы готовы все это выполнить за договорную цену!

Отзывы заказчиков
alat
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$700
10 баллов
11 лет назад
Продвижение группы вконтакте
Промежуточный отзыв, т.к. работа продолжается. Группа находится в Топ-5 по своему запросу, результатом доволен.
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга