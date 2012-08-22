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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно, недорого. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сработались отлично. Предоплата приятно порадовала. Отличный заказчик, рекомендую!
$10
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Приятно иметь дело
$10
10 баллов
11 лет назад
На отлично.
Ответный отзыв
Продуктивно поработали
HTML-верстка
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга