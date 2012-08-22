sergej_andreev

Сергей Андреев sergej_andreev

 
37 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Верстка и програмирование

Drupal\Joomla\Wordpess

PHP\MYSQL

CSS\HTML\JS

Парсинг, граббинг - оперативно

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJoomlaDrupal
Отзывы заказчиков
rudomilov
37 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Разработка CSS версии для печати
Быстро, качественно, недорого. Рекомендую.
Сработались отлично. Предоплата приятно порадовала. Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Переписать в дивы таблицу.
+5
Приятно иметь дело
Ответный отзыв
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Подправить скрипт на странице.
На отлично.
Продуктивно поработали
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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