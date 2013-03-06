sever42

Андрей sever42

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Tanchutka
Татьяна 
47 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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Андрей Отличный заказчик, всё чётко, всё по теме: ТЗ-ПРАВКИ-УТВЕРЖДЕНИЕ-ОПЛАТА. Без вопросов. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Жду дальнейших работ :-)
Все прошло замечательно. Большое спасибо.
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