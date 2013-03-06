Требуется специалист Joomla для работы с сайтом. Исправление ошибок, настройка.
Системы управления (CMS)8 заявок
Закрыт
11 лет назад
Требуется специалист Joomla для работы с сайтом. Исправление ошибок, настройка.
Требуется дизайнер с опытом работы для постоянного сотрудничества. Дизайн сайтов по точному ТЗ.
1. Заметный банер бесплатная тренировка на всех основных страницах (я бы разместил этот баннер между логотипом сайта и основным меню в одну заметную строчку: (Баннер нарисует дизайнер) Запишись на бесплатную тренировку +7(926)7777777 ...
1. Заметный банер "Запишись на бесплатную тренировку +7(777)7777777" (я бы разместил этот баннер между логотипом сайта и основным меню в одну заметную строчку. 2. Баннер "Заказать звонок" ...