seversky

Елизавета seversky

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Транскриб аудиофайла

    $13

    Необходимо перевести в текст по образцу несколько аудиофайлов с интервью. Записи четкие, скорость диктовки средняя. Оплата 15р/минута + доплата. Сроки сдачи 04.05 до 21:00. Длительность первого файла 51 минута, второго - 4 минуты. ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Транскрибация аудиофайлов интервью

    Необходимо перевести в текст по образцу несколько аудиофайлов с интервью. Записи среднего качества, скорость диктовки обычная. Междометия в транскрибах можно не фиксировать, но достоверность речи говорящих должна быть сохранена. Оплата 14р/минута. Сроки сдачи 29.04 до ...

    Транскрибация8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Транскрибация фокус-группы

    $17

    Требуется расшифровка фокус-группового интервью, проведенного в зуме, длительностью 84 минуты. Оплата составляет 15р/минута (1300 рублей). Для удобства работы отправлю видеофайл фг и образец оформления транскриба по почте. Выделение эмоций и иных особенностей не требуется. ...

    Транскрибация6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Транскрибация аудиофайла интервью

    Необходимо перевести в текст по образцу несколько аудиофайлов с интервью. Записи четкие, скорость диктовки средняя. Оплата 13р/минута. Сроки сдачи 05.04 до 21:00. Аудиофайлы могут быть разделены между разными исполнителями. В настоящее время есть ...

    Транскрибация2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$13
10 баллов
4 года назад
Транскриб аудиофайла
Большое спасибо за заказ! Все замечательно, задание интересное, делается на одном дыхании, оплата моментальная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо Андрею за безупречно выполненную работу! Как и всегда, всё сделано замечательно и в срок. Благодарю за сотрудничество и рекомендую Андрея в качестве исполнителя)
Ответный отзыв
sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Транскрибация аудиофайла интервью
Рекомендую Елищавету всем, всегда на связи, оплачивает вовремя,надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Большое спасибо за сотрудничество! Работа была сделана отлично и в срок!
Ответный отзыв
Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Транскрибация аудиофайла интервью
Елизавета предоставила четкое ТЗ на выполнение задания. Предоставила пример оформления работы, в соответствии с которым необходимо было оформить результат работы. В процессе заказа всегда была на связи и отвечала на возникающие вопросы. Быстро оплатила заказ после предоставления результатов работы и ее проверки. Спасибо за сотрудничество!
Работа сделана качественно, все сроки были соблюдены. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв