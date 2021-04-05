Необходимо перевести в текст по образцу несколько аудиофайлов с интервью. Записи четкие, скорость диктовки средняя. Оплата 15р/минута + доплата. Сроки сдачи 04.05 до 21:00. Длительность первого файла 51 минута, второго - 4 минуты. ...
- $13Транскрибация1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо перевести в текст по образцу несколько аудиофайлов с интервью. Записи среднего качества, скорость диктовки обычная. Междометия в транскрибах можно не фиксировать, но достоверность речи говорящих должна быть сохранена. Оплата 14р/минута. Сроки сдачи 29.04 до ...Транскрибация8 заявокЗакрыт4 года назад
- $17
Требуется расшифровка фокус-группового интервью, проведенного в зуме, длительностью 84 минуты. Оплата составляет 15р/минута (1300 рублей). Для удобства работы отправлю видеофайл фг и образец оформления транскриба по почте. Выделение эмоций и иных особенностей не требуется. ...Транскрибация6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести в текст по образцу несколько аудиофайлов с интервью. Записи четкие, скорость диктовки средняя. Оплата 13р/минута. Сроки сдачи 05.04 до 21:00. Аудиофайлы могут быть разделены между разными исполнителями. В настоящее время есть ...Транскрибация2 исполнителяЗавершен4 года назад