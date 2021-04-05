Елизавета предоставила четкое ТЗ на выполнение задания. Предоставила пример оформления работы, в соответствии с которым необходимо было оформить результат работы. В процессе заказа всегда была на связи и отвечала на возникающие вопросы. Быстро оплатила заказ после предоставления результатов работы и ее проверки. Спасибо за сотрудничество!