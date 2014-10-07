Навыки:

- HTML, CSS, jQuery, jQueryUI.

- Блочная / табличная / фиксированная, резиновая и адаптивная вёрсткf

- Кроссбраузерность

- Чистый, валидный, семантический код

- Соблюдение стандартов W3C.

- Реализация pixel perfect.

- Комментарии к коду

Время работы:

Ежедневно.

О работе:

После просмотра макетов и ТЗ предлагаю сроки и цену. Работаю по минимальной предоплате 10% или по договоренности с заказчиком. Работа выполняется качественно и в заданные временные рамки. Работаю до полного утверждения.

О себе:

Репутация - это ВСЕ!

Оплата:

- WebMoney (WMZ, WMR).

- Privat24

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: sahggy83