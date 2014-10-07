Навыки:
- HTML, CSS, jQuery, jQueryUI.
- Блочная / табличная / фиксированная, резиновая и адаптивная вёрсткf
- Кроссбраузерность
- Чистый, валидный, семантический код
- Соблюдение стандартов W3C.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии к коду
Время работы:
Ежедневно.
О работе:
После просмотра макетов и ТЗ предлагаю сроки и цену. Работаю по минимальной предоплате 10% или по договоренности с заказчиком. Работа выполняется качественно и в заданные временные рамки. Работаю до полного утверждения.
О себе:
Репутация - это ВСЕ!
Оплата:
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Privat24
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: sahggy83
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Все отлично. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Как всегда, задача поставлена четко, оплата своевременна
$10
10 баллов
9 лет назад
Павел справился на отлично. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. Оплата своевременна. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
9 лет назад
Поставленная задача исполнена превосходно, а главное - в максимальное сжатые сроки. Редкое качество в последнее время. Одним словом: доволен. Искренне рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата своевременная. Рекомендую
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3 отзыва
от $1
от 5 дней
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