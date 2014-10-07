shaggy83

Павел Рыбальченко shaggy83

 
40 летУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Навыки:

- HTML, CSS, jQuery, jQueryUI.

- Блочная / табличная / фиксированная, резиновая и адаптивная вёрсткf

- Кроссбраузерность

- Чистый, валидный, семантический код

- Соблюдение стандартов W3C.

- Реализация pixel perfect.

- Комментарии к коду

Время работы:

Ежедневно.

О работе:

После просмотра макетов и ТЗ предлагаю сроки и цену. Работаю по минимальной предоплате 10% или по договоренности с заказчиком. Работа выполняется качественно и в заданные временные рамки. Работаю до полного утверждения.

О себе:

Репутация - это ВСЕ!

Оплата:

- WebMoney (WMZ, WMR).

- Privat24

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: sahggy83

HTMLCSSjQuery
Отзывы заказчиков
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Подправить меню на сайте (css)
Все отлично. Благодарю за работу!
Как всегда, задача поставлена четко, оплата своевременна
Ответный отзыв
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Подправить CSS на сайте
Павел справился на отлично. Благодарю за работу!
Задача поставлена четко. Оплата своевременна. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Sakurabeauty
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Правка каталога
Поставленная задача исполнена превосходно, а главное - в максимальное сжатые сроки. Редкое качество в последнее время. Одним словом: доволен. Искренне рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Оплата своевременная. Рекомендую
Ответный отзыв
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3 отзыва
от $1
от 5 дней
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