shatunov_sv

Языки программирования:

C/C++ - Использую преймущественно с Qt, V8(nodejs) и lex/yacc.

lex/yacc - Раньше использовал как основноесредство обработки текста, пока не перешел на Perl и JavaScript

Perl - Использовал исключительно для обработки текста, знаком на базовом уровне.

Python - Альтернатива JS для написания простых утилит. Так же были наработки на основе PyQt и Django.

Haskell - Мало использовал на практике. В основном это были вычислительные задачи и обработка XML и других текстов.

JavaScript/ECMAScript - Основной язык программирования. Использую как для веб-приложений, так и для других целей, включая обработку текста и другие утилиты. Основные платформы: Qt, nodejs, rhino

CoffeeScript - Использую гораздо чаще чем обычный JavaScript для тех же целей.

Интернет технологии: XML, XSLT, XQuery, CSS, SVG, HTML5 canvas

ОС: Ubuntu, ArchLinux, PCLinuxOS

Основные направления:

- Разбор и анализ текста.

- Автоматирация обработки документов.

- Обработка XML.

- Задачи математического плана, автоматизация и оптимизация вычислений.

- Прикладные задачи автоматизации.

- Программирование станков с ЧПУ

- Веб-интерфейсы и веб-приложения

- Графические интерфейсы на основе SVG и HTML5 canvas