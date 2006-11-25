shatunov_sv

Языки программирования:
C/C++ - Использую преймущественно с Qt, V8(nodejs) и lex/yacc.
lex/yacc - Раньше использовал как основноесредство обработки текста, пока не перешел на Perl и JavaScript
Perl - Использовал исключительно для обработки текста, знаком на базовом уровне.
Python - Альтернатива JS для написания простых утилит. Так же были наработки на основе PyQt и Django.
Haskell - Мало использовал на практике. В основном это были вычислительные задачи и обработка XML и других текстов.
JavaScript/ECMAScript - Основной язык программирования. Использую как для веб-приложений, так и для других целей, включая обработку текста и другие утилиты. Основные платформы: Qt, nodejs, rhino
CoffeeScript - Использую гораздо чаще чем обычный JavaScript для тех же целей.
Интернет технологии: XML, XSLT, XQuery, CSS, SVG, HTML5 canvas
ОС: Ubuntu, ArchLinux, PCLinuxOS
Основные направления:
- Разбор и анализ текста.
- Автоматирация обработки документов.
- Обработка XML.
- Задачи математического плана, автоматизация и оптимизация вычислений.
- Прикладные задачи автоматизации.
- Программирование станков с ЧПУ
- Веб-интерфейсы и веб-приложения
- Графические интерфейсы на основе SVG и HTML5 canvas