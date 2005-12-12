shaxmatist

Гость shaxmatist

 
NaN летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Здравствуйте

Предлагаю Вам следующие услуги по продвижению сайта

Добавление вашей фирмы в международную информационную поисковую систему MapCity - 1500р в год. Адрес www.mapcity.ru Разместив свою фирму в сисеме, вы получите возможность публиковать до 10 презентаций (показы на главной), иметь свою страничку в системе(адреса схему поезда,товары, прайс лист и многое другое), которая будет доступна для поиска, это привлечёт и клиентов и пользователей на ваш сайт, баннер с показами 10000 в месяц... и много другое..

Реклама на сайте от 150 рублей, посещаемость сайта сейас 2500-3000 в сутки, каждый месяц она увеличвается...

icq 203873916 - пишите рад буду ответить на вопросы!

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