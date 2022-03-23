Лилия Шайхулова shaykhulova99shaykhulova99
24 годаРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Здравствуйте!
Меня зовут Лилия, я менеджер по работе с маркетплейсом Wildberries.
Помогу Вашему бизнесу успешно продаваться на Wildberries!
⚫️Создам личный кабинет поставщика
⚫️Сформирую продающие карточки товаров
⚫️Проведу Вас ЗА РУКУ до первой отгрузки
Также я возьму на себя:
⚫️Планирование поставок
⚫️SEO - оптимизацию карточек товара
⚫️Работу с отзывами и вопросами
⚫️Полное ведение личного кабинета поставщика
⚫️Аналитику продаж
⚫️Составлю Вас стратегию продвижения и выхода в ТОП 100
Буду рада сотрудничеству!
Спасибо за уделённое внимание!
Для связи писать [email protected] или WhatsApp 89393693813
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Менеджер маркетплейс61 просмотр