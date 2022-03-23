Здравствуйте!

Меня зовут Лилия, я менеджер по работе с маркетплейсом Wildberries.

Помогу Вашему бизнесу успешно продаваться на Wildberries!

⚫️Создам личный кабинет поставщика

⚫️Сформирую продающие карточки товаров

⚫️Проведу Вас ЗА РУКУ до первой отгрузки

Также я возьму на себя:

⚫️Планирование поставок

⚫️SEO - оптимизацию карточек товара

⚫️Работу с отзывами и вопросами

⚫️Полное ведение личного кабинета поставщика

⚫️Аналитику продаж

⚫️Составлю Вас стратегию продвижения и выхода в ТОП 100

Буду рада сотрудничеству!

Спасибо за уделённое внимание!

Для связи писать [email protected] или WhatsApp 89393693813