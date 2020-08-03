Видеомонтаж, копирайт, SMM, дизайн и маркетинг

Приветствую!

Если вы хотите улучшить свой проект, заработать на нем или же просто сделать все на высшем уровне, вам определенно нужны специалисты которые помогут, подскажут и научат. Самое главное что такие услуги стоят гараздо дешевле чем вы думаете.

Что я умею

Меня зовут Максим и уже на протяжении 5 лет я работаю в медиаиндустрии. С 12 лет я освоил монтаж, фотошоп, научился делать рекламу. Уже год я работаю редактором нескольких блогов на Яндекс Дзен и пишу статьи. Пару лет помогаю вести интернет магазин. Некоторое время назад я был менеджером и редактором на YouTube канале с аудиторией в 400 000 человек, помогал искать рекламодателей, монтировать видеоролики и писать сценарии.

Я готов предоставить вам любые услуги, как короткосрочные так и на длительный срок. Если вам нужен менеджер, видеомонтажер, сценарист, дизайнер, редактор, я готов вам помочь без ощутимого ущерба по вашему кошельку.

Почему я решил заняться на фриланс?

Ответ прост и очевиден - я хочу познакомиться с талантливыми авторами и повысить свои навыки в определенных сферах деятельности.