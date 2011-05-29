Образование.
2004 — Ученая степень, Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, кандидат технических наук
2001 — Высшее, Автоматизированные системы обработки информации и управления, инженер
Опыт работы на заказ (выполненные и сданные):
Курсовые работы по дисциплинам:
«Операционные системы», «Администрирование сети», «Языки программирования», «Базы данных», «Сети и системы связи», «Искусственный интеллект» (более 40 работ).
Дипломные работы по специальностям:
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» (4 работы),
«Прикладная информатика (в экономике)» (6 работ),
«Телекоммуникации» (бакалавр) (2 работы).
В настоящий момент работаю доцентом на кафедре "Защита информации" в Северо-Кавказском техническом университете.