Образование.

2004 — Ученая степень, Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, кандидат технических наук

2001 — Высшее, Автоматизированные системы обработки информации и управления, инженер

Опыт работы на заказ (выполненные и сданные):

Курсовые работы по дисциплинам:

«Операционные системы», «Администрирование сети», «Языки программирования», «Базы данных», «Сети и системы связи», «Искусственный интеллект» (более 40 работ).

Дипломные работы по специальностям:

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» (4 работы),

«Прикладная информатика (в экономике)» (6 работ),

«Телекоммуникации» (бакалавр) (2 работы).

В настоящий момент работаю доцентом на кафедре "Защита информации" в Северо-Кавказском техническом университете.