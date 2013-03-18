1) Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса.

Большой опыт работы с фотографией, как аналоговой, так и цифровой. Качественно выполняю ретушь, сшивку в пано руками, за дополнительную плату проведу попиксельную обработку проблемных участков. Стилизация по желанию заказчика. Выполню на высоком уровне работу любой сложности в оговоренный срок.

Разработаю дизайн сайта технической , производственной и коммерческой направленности качественно и в срок.

Мои принципы:

1) При первом заказе предоплата 50%. Последующие заказы без предоплаты.

2) Способы оплаты webmoney, яндексденьги, Pay Pal, кредитка.

Система скидок:

1) Заказывая 2 дизайна, вы получаете скидку 30%.

2) Заказывая дизайн повторно, вы получаете скидку 10%.

Контакты:

Тел. +79203850468

Skype : nikserpic

Email : [email protected]