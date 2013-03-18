Большой опыт работы с фотографией, как аналоговой, так и цифровой. Качественно выполняю ретушь, сшивку в пано руками, за дополнительную плату проведу попиксельную обработку проблемных участков. Стилизация по желанию заказчика. Выполню на высоком уровне работу любой сложности в оговоренный срок.
Разработаю дизайн сайта технической , производственной и коммерческой направленности качественно и в срок.
Мои принципы:
1) При первом заказе предоплата 50%. Последующие заказы без предоплаты.
2) Способы оплаты webmoney, яндексденьги, Pay Pal, кредитка.
Система скидок:
1) Заказывая 2 дизайна, вы получаете скидку 30%.
2) Заказывая дизайн повторно, вы получаете скидку 10%.
Контакты:
Тел. +79203850468
Skype : nikserpic
Email : [email protected]
- Девушка, город и луна182 просмотра
- Волга-Кострома167 просмотров
- Дореволюционная Кострома245 просмотров
- Храм "Воскресения на Дебре"184 просмотра
- Звонница храма Воскресения "на Дебре"131 просмотр