Доброго времени суток!
Меня зовут Алина, и я дизайнер Вашего сайта!
Я только начинаю свой путь, но это не мешает мне делать все современно и качественно!)
✔️ Landing page (Дизайн в Figma)
✔️ Верстка landing page по макету Figma (под ключ)
✔️ Интернет магазин
✔️ Логотипы
👉 Современно
👉 Качественно
Индивидуальный подход к каждому клиенту, учту все пожелания
Ответственна к каждому заказу
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page69 просмотров
- Логотип для магазина детской одежды44 просмотра
- Логотип для туристического агентства48 просмотров