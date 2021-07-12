Доброго времени суток!

Меня зовут Алина, и я дизайнер Вашего сайта!

Я только начинаю свой путь, но это не мешает мне делать все современно и качественно!)

✔️ Landing page (Дизайн в Figma)

✔️ Верстка landing page по макету Figma (под ключ)

✔️ Интернет магазин

✔️ Логотипы

👉 Современно

👉 Качественно

Индивидуальный подход к каждому клиенту, учту все пожелания

Ответственна к каждому заказу