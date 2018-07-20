shlyakhtina

Анастасия shlyakhtina

 
38 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Напишу качественную статью на любую тему

Здравствуйте! Имею опыт написания статей с различной тематикой (медицина, Форекс, финансы). Работу всегда выполняю в срок. Пишу грамотно (имела опыт работы корректором), четко и понятно излагаю мысли. Справлюсь с заданием любой сложности.

Написание статей
Портфолио
Показать больше работ