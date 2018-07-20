Напишу качественную статью на любую тему
Здравствуйте! Имею опыт написания статей с различной тематикой (медицина, Форекс, финансы). Работу всегда выполняю в срок. Пишу грамотно (имела опыт работы корректором), четко и понятно излагаю мысли. Справлюсь с заданием любой сложности.
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