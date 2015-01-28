$3500
Ищем команду из двух программистов на asp.net для доработки уже созданного проекта финансовой направленности. Обязательно: - Работать не менее 8 часов в день не менее 5 дней в ...
Веб-программирование13 заявок
Закрыт
10 лет назад
Ищем команду из двух программистов на asp.net для доработки уже созданного проекта финансовой направленности. Обязательно: - Работать не менее 8 часов в день не менее 5 дней в ...
Нужно 2 программиста (команда), в идеале знающих asp.net. Задача - есть почти законченный проект финансовой тематики, есть 6 небольших заданий по доработкам уже имеющегося функционала, которые необходимо выполнить в срок до 5 февраля. Обязатальные качества ...