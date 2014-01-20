si1ver_wolf

Роман Радчук si1ver_wolf

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Компьютерная графика (3d, concept-art, matte-paint)

Художественные работы на заказ:

3d графика:

- игровое low-poly (персонажи, техника, объекты, архитектура)

- mid-poly и HD модели

- текстурирование

- визуализация (V-ray)

- художественное моделирование (создание 3d сонцептов, законченных сцен, бэк-граундов)

2d графика

- концепт-арт для игр, комиксов и иных целей (персонажи, техника, интерьеры, архитектура)

- создание авторских картин

- создание индивидуальных аватарок

- отрисовка дизайнов для групп или сайтов.

Art-craft

- аэрография на различной технике

- рисунки на одежде

- изготовление украшений и миниатюр

V-Ray
Портфолио
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