Роман Радчук si1ver_wolfsi1ver_wolf
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Компьютерная графика (3d, concept-art, matte-paint)
Художественные работы на заказ:
3d графика:
- игровое low-poly (персонажи, техника, объекты, архитектура)
- mid-poly и HD модели
- текстурирование
- визуализация (V-ray)
- художественное моделирование (создание 3d сонцептов, законченных сцен, бэк-граундов)
2d графика
- концепт-арт для игр, комиксов и иных целей (персонажи, техника, интерьеры, архитектура)
- создание авторских картин
- создание индивидуальных аватарок
- отрисовка дизайнов для групп или сайтов.
Art-craft
- аэрография на различной технике
- рисунки на одежде
- изготовление украшений и миниатюр
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Портфолио
- Без названия117 просмотров
- Без названия129 просмотров
- Shadow149 просмотров
- Нож184 просмотра
- Нож169 просмотров
- Нож159 просмотров
- Тоттенкрафт215 просмотров
- Эскиз153 просмотра
- Эскиз для аэрографии154 просмотра
- Galder Fest265 просмотров
- Домик230 просмотров
- Зарисовка168 просмотров