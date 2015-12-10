Здравствуйте уважаемый посетитель моего профиля. Меня зовут Сергей, я занимаюсь разработкой сайтов с 2009 года и знаю своё дело на все 100%.
Я смогу сделать для вас сайт, портал, систему, магазин абсолютно любой сложности, пусть то будет простой сайт-визитка в 1-2 страницы или-же сложная социальная сеть с сотнями разделов.
В основном я специализируюсь на разработке интернет магазинов. Работаю быстро, не набираю по 100 заказов за 1 раз и самое главное в моей работе - качество. Ваш сайт должен быть 100% валидным по w3c.org как по html, так и по css. Оптимизирован для поисковых систем и с высокой скоростью загрузки - это залог дальнейшего успеха в продвижении вашего проекта.
Обращайтесь, если вам нужна по настоящему качественная работа бел халтуры.
Для более удобной переписки в skype: simplamaster
Все мои клиенты всегда становятся - постоянными.
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