Создание профессиональных сайтов для ценителей качества.

Здравствуйте уважаемый посетитель моего профиля. Меня зовут Сергей, я занимаюсь разработкой сайтов с 2009 года и знаю своё дело на все 100%.

Я смогу сделать для вас сайт, портал, систему, магазин абсолютно любой сложности, пусть то будет простой сайт-визитка в 1-2 страницы или-же сложная социальная сеть с сотнями разделов.

В основном я специализируюсь на разработке интернет магазинов. Работаю быстро, не набираю по 100 заказов за 1 раз и самое главное в моей работе - качество. Ваш сайт должен быть 100% валидным по w3c.org как по html, так и по css. Оптимизирован для поисковых систем и с высокой скоростью загрузки - это залог дальнейшего успеха в продвижении вашего проекта.

Обращайтесь, если вам нужна по настоящему качественная работа бел халтуры.

Для более удобной переписки в skype: simplamaster

Все мои клиенты всегда становятся - постоянными.