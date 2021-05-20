sinyavina_yana

Яна sinyavina_yana

 
46 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Онлайн школа современной психологии Яны Синявиной

Здравствуйте!

Я, Синявина Яна - практикующий психолог, онлайн тренер. Ведущая курсов по МАК, автор собственных техник. У меня есть своя школа метафорических карт, в которой я обучаю психологов, коучей, разных специалистов, кто может применить этот метод в своей деятельности. Также обучаю и использованию МАК для личных целей.

Сейчас основной курс, который я предлагаю, это "Метафорические карты. Теория и практика консультирования". Он аккредитован и дает возможность ученикам получить удостоверение установленного образца, что приравнивается к повышению квалификации или переподготовке.

Моя работа в цифрах:

  • 9 лет практики
  • 4 года преподавания онлайн
  • 39 выпусков курса
  • 1620 личных консультаций
  • 15 000 часов личной практики
  • Более 1000 учеников
МАК - это колода с разными жизненными ситуациями, персонажами, предметами и животными.

Эти карты называются метафорическими ассоциативными, потому что каждый рисунок — ассоциация или метафора мыслей, чувств, воспоминаний или переживаний. Карты вызывают глубокий отклик потому, что образы проходят сквозь обычные психологические защиты.

МАК – это тренд в современной психологии, который поможет развить интуицию, творческие способности, открыть свои таланты.

Моя школа растет и расширяется. Сейчас мы ищем сотрудников в отдел заботы о клиентах (отдел продаж).

Эта вакансия для тех, кто готов помогать людям становиться счастливыми.

Кто готов вкладываться и получать радость и финансовое изобилие.

  • Менеджер по продажам

    Приглашаем менеджера по продажам в онлайн школу современной психологии Яны Синявиной. Эта вакансия для тех, кому интересна психология, кто открыт новому, проактивен, а также любит общение, готов продавать и работать на результат. ...

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    Продажи и лиды5 заявок
    Закрыт
    4 года назад