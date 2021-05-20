sinyavina_yana

Приглашаем менеджера по продажам в онлайн школу современной психологии Яны Синявиной. Эта вакансия для тех, кому интересна психология, кто открыт новому, проактивен, а также любит общение, готов продавать и работать на результат. ...
Здравствуйте!
Я, Синявина Яна - практикующий психолог, онлайн тренер. Ведущая курсов по МАК, автор собственных техник. У меня есть своя школа метафорических карт, в которой я обучаю психологов, коучей, разных специалистов, кто может применить этот метод в своей деятельности. Также обучаю и использованию МАК для личных целей.
Сейчас основной курс, который я предлагаю, это "Метафорические карты. Теория и практика консультирования". Он аккредитован и дает возможность ученикам получить удостоверение установленного образца, что приравнивается к повышению квалификации или переподготовке.
Моя работа в цифрах:
- 9 лет практики
- 4 года преподавания онлайн
- 39 выпусков курса
- 1620 личных консультаций
- 15 000 часов личной практики
- Более 1000 учеников
Эти карты называются метафорическими ассоциативными, потому что каждый рисунок — ассоциация или метафора мыслей, чувств, воспоминаний или переживаний. Карты вызывают глубокий отклик потому, что образы проходят сквозь обычные психологические защиты.
МАК – это тренд в современной психологии, который поможет развить интуицию, творческие способности, открыть свои таланты.
Моя школа растет и расширяется. Сейчас мы ищем сотрудников в отдел заботы о клиентах (отдел продаж).
Эта вакансия для тех, кто готов помогать людям становиться счастливыми.
Кто готов вкладываться и получать радость и финансовое изобилие.
- Продажи и лиды5 заявокЗакрыт4 года назад