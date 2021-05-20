sinyavina_yana

Онлайн школа современной психологии Яны Синявиной

Здравствуйте!

Я, Синявина Яна - практикующий психолог, онлайн тренер. Ведущая курсов по МАК, автор собственных техник. У меня есть своя школа метафорических карт, в которой я обучаю психологов, коучей, разных специалистов, кто может применить этот метод в своей деятельности. Также обучаю и использованию МАК для личных целей.

Сейчас основной курс, который я предлагаю, это "Метафорические карты. Теория и практика консультирования". Он аккредитован и дает возможность ученикам получить удостоверение установленного образца, что приравнивается к повышению квалификации или переподготовке.

Моя работа в цифрах:

9 лет практики

4 года преподавания онлайн

39 выпусков курса

1620 личных консультаций

15 000 часов личной практики

Более 1000 учеников

- это колода с

Эти карты называются метафорическими ассоциативными, потому что каждый рисунок — ассоциация или метафора мыслей, чувств, воспоминаний или переживаний. Карты вызывают глубокий отклик потому, что образы проходят сквозь обычные психологические защиты.

МАК – это тренд в современной психологии, который поможет развить интуицию, творческие способности, открыть свои таланты.

Моя школа растет и расширяется. Сейчас мы ищем сотрудников в отдел заботы о клиентах (отдел продаж).

Эта вакансия для тех, кто готов помогать людям становиться счастливыми.

Кто готов вкладываться и получать радость и финансовое изобилие.