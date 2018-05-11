sishnenko86

Верстка сайтов
Профессиональная верстка сайтов, лэндингов, адаптивная и кроссбраузерная верстка.
Создание анимаций на сайте. Паралакс эффекты и многое другое. Внимателен к деталям и ТЗ заказчика.
Технологии: HTML5, CSS3, Flexbox, CSS Grid ,SASS, Stalys, Pug, Gulp, Webpack, CSS Grids, Responsive, Adaptive, SVG, параллакс эффекты, анимации, PHP, MySql
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Евгений - опытный исполнитель для сложных задач с версткой. Буду обращаться еще, рекомендую!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ. Хорошая и быстрая коммуникация. Все вовремя и в срок. Рекомендую