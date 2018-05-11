sishnenko86

Евгений sishnenko86

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка сайтов

Профессиональная верстка сайтов, лэндингов, адаптивная и кроссбраузерная верстка.

Создание анимаций на сайте. Паралакс эффекты и многое другое. Внимателен к деталям и ТЗ заказчика. 

Технологии: HTML5, CSS3, Flexbox, CSS Grid ,SASS, Stalys, Pug, Gulp, Webpack, CSS Grids, Responsive, Adaptive, SVG, параллакс эффекты, анимации, PHP, MySql

Отзывы заказчиков

werewolph
Владимир 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
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Евгений - опытный исполнитель для сложных задач с версткой. Буду обращаться еще, рекомендую!
Понятное ТЗ. Хорошая и быстрая коммуникация. Все вовремя и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв