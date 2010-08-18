siteexpert

Работаю на других фрилансерских сайтах, здесь решил попробовать
Навыки.
Отлично знаю ASP.net(во всех деталях) . Кэширование, сложные интерфейсы,галереи,различные виды меню локализация, интеграция с сервисами(twitter,facebook,vkontakte,google maps), работа с БД(ms sql 2005,2008) и ORM(NHibernate,subsonic)
Отлично знаю nopcommerce.
Хорошо разбираюсь в использовании полнотекстоых поисков(lucene.net)
JQUERY-хорошее знание и умение использовать+многочисленные плагины для создания привлекательных веб страниц.
Портфолио
http://www.houselocator.com/ asp.net +ms sql 2008 NHIBERNATE+LINQ
http://www.homesite.com/- ASP.NET , чистая кросс браузерная верста дивами)
http://www.strategicvaluechain.com
http://www.envisionaccounting.com
Буду работать до 100% удовлетворения заказчика .