siteexpert

Евгений siteexpert

 
37 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
ASP.NET, С#, AJAX,CSS,MS SQL, ecommerce-отличные знания.

Работаю на других фрилансерских сайтах, здесь решил попробовать

Навыки.

Отлично знаю ASP.net(во всех деталях) . Кэширование, сложные интерфейсы,галереи,различные виды меню локализация, интеграция с сервисами(twitter,facebook,vkontakte,google maps), работа с БД(ms sql 2005,2008) и ORM(NHibernate,subsonic)

Отлично знаю nopcommerce.

Хорошо разбираюсь в использовании полнотекстоых поисков(lucene.net)

JQUERY-хорошее знание и умение использовать+многочисленные плагины для создания привлекательных веб страниц.

Портфолио

http://www.houselocator.com/ asp.net +ms sql 2008 NHIBERNATE+LINQ

http://www.homesite.com/- ASP.NET , чистая кросс браузерная верста дивами)

http://www.strategicvaluechain.com

http://www.emarketer.com/

http://www.envisionaccounting.com

Буду работать до 100% удовлетворения заказчика .

CSSjQueryAjax
Отзывы заказчиков
GePo
37 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
0 баллов
13 лет назад
JQuery задание временных интервалов
Затянул сроки в два раза, так ни разу и не показал ни одного результата, хотя постоянно обещал. В итоге вообще не выходит на связь.