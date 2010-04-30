GePo

Геннадий GePo

 
37 летРоссия/Мытищи
20 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • JavaScript виджет редактирования дерева

    $100

    Приходит меню в XML, нужно отобразить его в виде дерева и по клику открывать окно редактирования элементов. Потом все изменения нужно собрать обратно в XML. На странице используется jQuery,jQuery-UI. Библиотеку для дерева ...

    PHPJavascriptjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP API-Centric application

    Для создания платежного кошелька нужно написать API, с которым потом будут работать веб клиент и мобильные приложения. Функции API расписаны, нужно спроектировать БД и написать реализацию API с использованием Symfony2 (или подобном фреймворке). Unit тесты ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задачи на OpenCart

    $20

    Есть интернет магазин на OpenCart. Нужно: 1. На сайте реализован заказ в один клик, оповещения о заказе приходят на почту (скажу по коду, где именно). Email-ы вбиты в коде - нужно поменять на использование поля из ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интерфейс терминала оплаты

    $125

    Необходимо разработать концепцию нового дизайна интерфейса терминала оплаты услуг. Основная задача – создать уникальный качественный и удобный для пользователя дизайн. В качестве конкурсной работы предлагается отрисовать экран ввода номера телефона. На экране должны присутствовать: 1.Место под логотип компании – ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод с вьетнамского

    Нужен перевод 16-ти страничного документа с вьетнамского на русский. Сохранение форматирования не требуется. Текст по содержанию - экономическое заключение аудиторской компании.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с болгарского

    Нужно перевести с болграского лицензцию на предоставление услуг. Исходный текст - 11 страниц в pdf. Перевод нужен только текста, повторять форматирование не требуется.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Стилизация написания имени компании и логотип

    $70

    Требуется стилизовать название компании и отрисовать логотип. Компания SHENDER специализируется на производстве банковского оборудования. SHENDER –торговая марка (имя компании) Sh - логотип (сокращенное обозначение) Требования: 1. SHENDER – Нужно стилизовать надпись (без перенасыщения стилизацией); Преобладающий цвет торговой марки – черный. Предпочтение использованию ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта музыкального ансамбля

    Нужно: 1) Дизайн главной страницы Фон - звездное небо. На ней размещаются логотип, небольшой текст, объявление, слайдшоу из фотографий, меню перехода в другие разделы. 2) Общий дизайн для всех остальных страниц Фон - звездное небо. Размещаются логотип, подменю и ...

    JavascriptДизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать пару мелких картинок в векторе (SVG)
Оплату получил сразу при сдаче работы! Все Оk!
Быстро и правильно отрисовал все необходимое.
Ответный отзыв
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Перевод с болгарского
Отличный заказчик! рекомендую.