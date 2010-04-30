Приходит меню в XML, нужно отобразить его в виде дерева и по клику открывать окно редактирования элементов. Потом все изменения нужно собрать обратно в XML. На странице используется jQuery,jQuery-UI. Библиотеку для дерева ...
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для создания платежного кошелька нужно написать API, с которым потом будут работать веб клиент и мобильные приложения. Функции API расписаны, нужно спроектировать БД и написать реализацию API с использованием Symfony2 (или подобном фреймворке). Unit тесты ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Есть интернет магазин на OpenCart. Нужно: 1. На сайте реализован заказ в один клик, оповещения о заказе приходят на почту (скажу по коду, где именно). Email-ы вбиты в коде - нужно поменять на использование поля из ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Подробное описание в приложении. Основные моменты: 1. Необходимо задавать даты от и до. 2. Значение времен от и до можно уточнять (часы, минуты и секунды). 3. Все сделано на jQueryВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $5
Картинки прилагаются.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $125
Необходимо разработать концепцию нового дизайна интерфейса терминала оплаты услуг. Основная задача – создать уникальный качественный и удобный для пользователя дизайн. В качестве конкурсной работы предлагается отрисовать экран ввода номера телефона. На экране должны присутствовать: 1.Место под логотип компании – ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужен перевод 16-ти страничного документа с вьетнамского на русский. Сохранение форматирования не требуется. Текст по содержанию - экономическое заключение аудиторской компании.Переводы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно перевести с болграского лицензцию на предоставление услуг. Исходный текст - 11 страниц в pdf. Перевод нужен только текста, повторять форматирование не требуется.Переводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $70
Требуется стилизовать название компании и отрисовать логотип. Компания SHENDER специализируется на производстве банковского оборудования. SHENDER –торговая марка (имя компании) Sh - логотип (сокращенное обозначение) Требования: 1. SHENDER – Нужно стилизовать надпись (без перенасыщения стилизацией); Преобладающий цвет торговой марки – черный. Предпочтение использованию ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно: 1) Дизайн главной страницы Фон - звездное небо. На ней размещаются логотип, небольшой текст, объявление, слайдшоу из фотографий, меню перехода в другие разделы. 2) Общий дизайн для всех остальных страниц Фон - звездное небо. Размещаются логотип, подменю и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад