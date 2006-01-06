siteservice

Service Site siteservice

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа с MS SQL

    $500

    Требуется написание dts пакетов для перегона информации с сайта или экселя в базу данных. Все описание и учебные материалы будут предоставлены. От исполнителя требуется достаточно свободного времени, желание, навыки программирования на VB. Задача несложная, но требует времени, ...

    Базы данных13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP разработчик

    $1000

    Обязанности: * Участие в разработке крупного проекта * Написание небольших сервисов * Исправление различных ошибок * Настройка CMS Требования: ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог ссылок в новый формат

    $50

    Требуется перегнать каталога ссылок http://www.conditionery.ru/sites/ в формат LINKER'а - http://siteservice.ru/light.htm Исходный каталог тоже использует MySQL Можно вручную переносить ссылки, но лучше написать простенький скрипт. Интересуют цена и сроки

    MySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флэш ролик

    Нужно сделать Flash-ролик для институтского проекта. Необходим опыт в разработке flash-анимации (например баннеров) Сценарий ролика - прикреплен к заявке, все достаточно просто. Очень хотелось бы посмотреть портфолио потенциального исполнителя.

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программирование по ТЗ

    Нужен опытный PHP-программист для написания сервиса... Есть ТЗ! От вас требуется трудолюбие, ответственность и ОПЫТ разработки проектов, скриптов. Работы вместе с отладкой и установкой на месяц-два. Обязательно знание реляционных принципов БД. Опыт работы с MySQL Пожалуйста, присылайте ссылки на ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Каталог авто

    $35

    На сайте нажно создать каталог в который можно добавлять ма и искать машины для продажи/покупки функционал как здесь http://www.cars.auto.ru/sale/new/step3/?mark_id=8 сроки: 2-3 дня

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад