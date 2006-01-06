Требуется написание dts пакетов для перегона информации с сайта или экселя в базу данных. Все описание и учебные материалы будут предоставлены. От исполнителя требуется достаточно свободного времени, желание, навыки программирования на VB. Задача несложная, но требует времени, ...
- $500Базы данных13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Обязанности: * Участие в разработке крупного проекта * Написание небольших сервисов * Исправление различных ошибок * Настройка CMS Требования: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Задача подробно описана в прикрепленном файле. Желательно экспортировать данные в MS SQL но можно и в MySQLВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется перегнать каталога ссылок http://www.conditionery.ru/sites/ в формат LINKER'а - http://siteservice.ru/light.htm Исходный каталог тоже использует MySQL Можно вручную переносить ссылки, но лучше написать простенький скрипт. Интересуют цена и срокиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать Flash-ролик для институтского проекта. Необходим опыт в разработке flash-анимации (например баннеров) Сценарий ролика - прикреплен к заявке, все достаточно просто. Очень хотелось бы посмотреть портфолио потенциального исполнителя.Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт18 лет назад
Нужен опытный PHP-программист для написания сервиса... Есть ТЗ! От вас требуется трудолюбие, ответственность и ОПЫТ разработки проектов, скриптов. Работы вместе с отладкой и установкой на месяц-два. Обязательно знание реляционных принципов БД. Опыт работы с MySQL Пожалуйста, присылайте ссылки на ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт18 лет назад
- $35
На сайте нажно создать каталог в который можно добавлять ма и искать машины для продажи/покупки функционал как здесь http://www.cars.auto.ru/sale/new/step3/?mark_id=8 сроки: 2-3 дняВеб-программирование13 заявокЗакрыт18 лет назад