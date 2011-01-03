в основном эта работа заключается в том что бы на интерьерные фотографии(ищите сами) накладывать 3-4 товара(качественно)+иногда верстка страниц для интернет магазина, прошу писать цены за оба вида работы в личку
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Интернет магазин под ключ Дизайн и структура уже есть, необходимо только сделать техническую работу. по срокам отводится 30 дней. приветствуются Ваши предложения. Поисковые оптимизации обязательно. gnezdostore.ru/ ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Техническое задание: Тематический дизайн Контакты; Информационные разделы на сайте (О компании, Для клиента, Поставщику, Справка (faq)); Каталоги подбора запчастей Авторизация/регистрация пользователей; Личный кабинет пользователей (мои заказы, профиль); Механизмы ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $200
Тематический дизайн Контакты; Информационные разделы на сайте (О компании, Для клиента, Поставщику, Справка (faq)); Каталоги подбора запчастей Авторизация/регистрация пользователей; Личный кабинет пользователей (мои заказы, профиль); Механизмы образования цены: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад