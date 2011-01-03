sj5

Илья sj5

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется специалист фотошоп

    в основном эта работа заключается в том что бы на интерьерные фотографии(ищите сами) накладывать 3-4 товара(качественно)+иногда верстка страниц для интернет магазина, прошу писать цены за оба вида работы в личку

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    $1000

    Интернет магазин под ключ Дизайн и структура уже есть, необходимо только сделать техническую работу. по срокам отводится 30 дней. приветствуются Ваши предложения. Поисковые оптимизации обязательно. gnezdostore.ru/ ...

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин автозапчастей

    $200

    Техническое задание: Тематический дизайн Контакты; Информационные разделы на сайте (О компании, Для клиента, Поставщику, Справка (faq)); Каталоги подбора запчастей Авторизация/регистрация пользователей; Личный кабинет пользователей (мои заказы, профиль); Механизмы ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин автозапчастей

    $200

    Тематический дизайн Контакты; Информационные разделы на сайте (О компании, Для клиента, Поставщику, Справка (faq)); Каталоги подбора запчастей Авторизация/регистрация пользователей; Личный кабинет пользователей (мои заказы, профиль); Механизмы образования цены: ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад